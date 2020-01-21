Азербайджанец Рамин Мамедов баллотируется в Конгресс США – ФОТО – ВИДЕО

Гражданин США азербайджанского происхождения Рамин Мамедов выдвигает свою кандидатуру на выборы в Палату представителей Конгресса США от пятого округа штата Южная Каролина.

«Эта гонка будет непростой. Я верю, что государственная служба не должна определяться возрастом, расой или полом. Госслужба должна определяться конкретными примерами и лидерством. Проблемы нашей страны должны решаться на основе креативных и продуманных подходов на основе принципов жизни, свободы и стремления к счастью», - говорится в основном посыле кандидата к своим избирателям.

Выборы в Палату представителей Конгресса, в Сенат, а также президентские выборы в США состоятся 3 ноября этого года.

Предвыборная кампания Рамина Мамедова осуществляется на платформе веб-сайта Ramin for Congress, где можно найти общую информацию о кандидате, узнать о его взглядах на основные проблемы страны, ознакомиться с приоритетами его работы в случае избрания, а также оказать волонтерскую, финансовую и любую другую поддержку его предвыборной кампании.

Согласно данным на сайте, Рамин переехал в Соединенные Штаты из Азербайджана 20 лет назад, поселившись в пригороде города Мичиган. Он работал, параллельно посещая Оклендский общественный колледж.

Позже он был принят в Мичиганский государственный университет, который окончил со степенью бакалавра по политическим наукам и межотношениям. Вскоре после выпуска устроился на работу в области информационных технологий, что привело его в Каролину. Последние 15 лет работает специалистом по обеспечению качества, помогая финансовым сервисным компаниям выявлять и решать сложные проблемы. Рамин Мамедов женат, имеет двоих детей.

О себе на его сайте написано следующее: «Прежде всего, я – преданный отец и любящий муж. Считаю, что семья – это самое главное сокровище».

Свое решение баллотироваться в Конгресс Рамин Мамедов объясняет тем, что готов вернуть стране ту поддержку и помощь, которую получил сам 20 лет назад, когда оказался иммигрантом в этой стране.

«Теперь я готов служить на благо своей страны и американскому народу. Я намерен восстановить единство и предоставить голос тем, чьи голоса сегодня не слышны. Как ваш следующий конгрессмен, я привнесу новый подход в решение сложных проблем, потому что искренне хочу создать лучшее будущее для всех», - говорит кандидат.

Первыми тремя приоритетами работы, которыми он планирует заняться в случае своего избрания, Рамин Мамедов называет качество образования, систему здравоохранения и иммиграционную политику.

1 - Повысить качество образования в государственных школах:

«Наши дети – будущее этой страны, и это будущее начинается с образования. Наша обязанность как родителей и взрослых людей – создать систему, в которой каждый ребенок имел бы равные возможности на образование», - говорит он.

На данный момент в рейтинге возможностей и образования штат Южная Каролина находится на 41-й и 43-й позициях соответственно, входя в последнюю десятку в обоих рейтингах.

2 - Построить работающую систему здравоохранения

«Вместо того чтобы привести нашу систему здравоохранения в надлежащий вид, члены Конгресса приложили максимум усилий для того, чтобы ликвидировать Закон о доступном здравоохранении, инициированный бывшим президентом США Бараком Обамой, но так и не предоставили достойной альтернативы», - говорит Рамин.

Согласно статистике, медицинские траты являются причиной банкротства семей в 67% случаев. Печально то, что в 78% случаев банкротства люди имеют медстраховку.

3 - Защитить границы

Рамин Мамедов не считает, что построение стены на границе с Мексикой является должным решением проблем незаконной иммиграции, которая ежегодно ставит новые вызовы безопасности Соединенных Штатов.

«Мы сами – страна иммигрантов, и потому мы должны сбалансировать пограничную безопасность и процесс получения легального статуса мигранта», - говорит он.

Среди приоритетов кандидата также обеспечить рост рабочих мест и инвестиций, защитить социальную безопасность, решить военные вопросы, вопросы ветеранов, сельского хозяйства и фермерства и даже психического здоровья.

Елена Остапенко, Э.Т.