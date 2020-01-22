Ильхам Алиев в Давосе: Мы не даем пустых обещаний - ФОТО - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду участие в дискуссии на тему «Стратегический взгляд на развитие Евразийского континента» в рамках Давосского форума.

Основным вопросом к участникам сессии было видение того, как их страна планирует реагировать на растущее давление на национальную экономику в связи с активным ростом населения и преобладанием в демографической структуре молодых людей.

Президент Азербайджана отметил, что одной из приоритетных задач правительства страны является обеспечение растущего населения необходимой инфраструктурой, образованием, достаточным количеством рабочих мест и т.д.

На вопрос модератора сессии о том, как правительство Азербайджана отреагировало бы на требование большего влияния со стороны растущего числа молодого населения страны, Ильхам Алиев ответил следующее:

«Конечно, мы их выслушаем. Но дело в том, что в Азербайджане молодежь не на улицах, она - в школах, в университетах, в стартапах. Молодежь активно привлечена к управлению страной. Мы запустили огромное волонтерское движение, и сегодня большое число юных волонтеров получает опыт в государственных учреждениях.

В разных частях мира мы видим молодежь на улицах только потому, что среди них есть недоверие к правительству, неудовлетворенность жизнью. Уже через год работы правительства многих стран теряют доверие среди населения, поскольку не могут сдержать данные обещания.

В Азербайджане мы всегда держим слово и не обещаем того, чего не сможем сделать».

Президента также спросили и об ожиданиях от проводимых в стране политических и экономических реформ, а также об ожиданиях от нового правительства страны.

«Состав правительства Азербайджана изменен. В него вошли люди нового поколения, высокообразованные, с современными взглядами на жизнь и развитие. В XXI веке успех возможен только если мы перестанем придерживаться взглядов прошлого века», - сказал Ильхам Алиев.

Он также отметил, что внеочередные парламентские выборы, которые пройдут в Азербайджане в начале февраля, призваны собрать такой состав депутатов, которым люди доверяют. Новый парламент, по словам Президента, станет очень важной составной частью продолжения крупномасштабных реформ.

Среди достижений страны за последние годы Ильхам Алиев отметил охват страны газификацией на 96%, снижение уровня бедности до уровня менее 5%, сокращение уровня внешней задолженности до 17% и многое другое.

Основная идеология Азербайджана, охватывающая молодежь – это независимость, самодостаточность.

«Я поставил цель – трансформировать Азербайджан в самодостаточное государство, которое ни от кого не зависит. Экономическая независимость – это наш приоритет, поскольку является основой для политической независимости», - сказал Ильхам Алиев.

Среди задач на будущее глава государства отметил намерение привести качество жизни в Азербайджане к европейскому стандарту и добавил, что считает эту задачу вполне достижимой.

Елена Остапенко, Э.Т.