Ильхама Алиева спросили, куда он позвонит в первую очередь — в Москву или Пекин? Ответ удивил модератора - ВИДЕО

22 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Давосского всемирного экономического форума принял участие в панельном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия».

Основным вопросом к участникам сессии было видение того, как их страна планирует реагировать на растущее давление на национальную экономику в связи с активным ростом населения и преобладанием в демографической структуре молодых людей.

Глава государства ответил на вопросы модератора панели.

Президента Азербайджана спросили об ожиданиях от проводимых в стране политических и экономических реформ, а также от нового правительства страны.

Модератор панели также обратился к Президенту Азербайджана с интересным вопросом.

- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Как Вы сказали, сегодня в Евразии располагаются крупные силы, с одной стороны – Россия, с другой – Китай. Как Президент Азербайджана, куда Вы позвоните в первую очередь – в Москву или Пекин?»

Президент Ильхам Алиев: В Баку.

Ответ удивил модератора: В Баку…

Президент Ильхам Алиев: Да, мы проводим дружелюбную политику в отношении наших соседей, однако в то же время национальные интересы всегда находятся на первом месте. Поэтому все успехи, достигнутые нами в годы независимости, были завоеваны благодаря приверженности нашего народа независимости, проведению очень серьезных реформ в политической и экономической сферах. Наши достижения нашли отражение также в ежегодных оценках Давосского всемирного экономического форума. Достигнут высокий уровень развития инфраструктурной сферы. Что касается строительства и качества дорог, то мы занимаем двадцать седьмое место в мире.

1news.az