Мазахир Панахов: «На один депутатский мандат претендуют 12-13 кандидатов»

Часть зарегистрированных для участия во внеочередных парламентских выборах кандидатов отзывает свои кандидатуры.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

По его словам, несмотря на это, на один депутатский мандат претендуют 12-13 кандидатов.

Он указал, что ЦИК в ближайшие дни приступит к печати бюллетеней в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.