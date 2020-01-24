МИД предупредил граждан Азербайджана в связи с распространившимся в Китае смертельным вирусом

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) предупредило граждан Азербайджанской Республики в связи с ситуацией в Китайской Народной Республике.

Как сообщили АПА в МИДе, в декабре 2019 года в городе Ухань Китайской Народной Республики был обнаружен новый вид опасного вируса (coronavirus 2019-nCoV), и так, как вирус имеет свойство передаваться от человека к человеку, наблюдается рост числа людей, инфицированных этим вирусом.

Гражданам Азербайджанской Республики, желающим посетить Китай, рекомендуется быть осторожными, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и учитывать текущую ситуацию в стране.

Гражданам Азербайджанской Республики, постоянно, временно проживающим и находящимся в Китае, рекомендуется соблюдать существующие в стране правила и в связи с возможными проблемами, обратиться в соответствующие структуры здравоохранения Китайской Народной Республики и посольство Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике, расположенное в городе Пекин.

1news.az