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На парламентских выборах аккредитованы 262 международных наблюдателя

Сегодня в 20:01 ~ 1 минута на чтение 140
На парламентских выборах аккредитованы 262 международных наблюдателя

К настоящему времени на парламентских выборах в Азербайджане аккредитованы 262 международных наблюдателя.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов на заседании комиссии.

По словам М.Панахова, аккредитация наблюдателей продолжается, и эта цифра будет увеличиваться.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.

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