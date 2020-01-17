1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Начинается предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты

Сегодня в 09:58 ~ 1 минута на чтение 242
Начинается предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты

Сегодня, 17 февраля, стартует предвыборная агитационная кампания кандидатов, зарегистрированных на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с законодательством избирательная кампания начинается за 23 дня до голосования и завершается за 24 часа до него.

Агитационная кампания внеочередных выборов в парламент, которые состоятся в этом году, продлится до 20:00 8 февраля.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.
5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

242

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены