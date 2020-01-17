Начинается предвыборная агитационная кампания кандидатов в депутаты

Сегодня, 17 февраля, стартует предвыборная агитационная кампания кандидатов, зарегистрированных на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает 1news.az, в соответствии с законодательством избирательная кампания начинается за 23 дня до голосования и завершается за 24 часа до него.

Агитационная кампания внеочередных выборов в парламент, которые состоятся в этом году, продлится до 20:00 8 февраля.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

Эльшан Рустамов, Э.Т.