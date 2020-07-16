Турецкие истребители поддержали Азербайджан, совершив маневры на границе с Арменией – ВИДЕО

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В эти непростые дни для всего азербайджанского народа, который героически отразил военную провокацию Армении и потерял своих достойных сынов, отрадно наблюдать не только сплоченность наших граждан, но и поддержку со стороны братской Турции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Общественное телевидение (ITV), турецкие истребители F-16 совершили маневры на границе с Арменией, демонстрируя свою поддержку Азербайджану. Мы высоко ценим подобное отношение наших братьев.

Представляем вашему вниманию данное видео.

Лейла Мамедова