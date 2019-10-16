Тюркский совет доказал, что является опорой для сохранения мира в регионе

В Баку прошел VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

В мероприятии приняли участие главы стран — участниц этой структуры — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В качестве полноправного члена данной организации в работе саммита впервые принял участие и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а среди особо приглашенных гостей следует отметить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тема прошедшего самиита — «Развитие малого и среднего предпринимательства». В рамках прошедшего параллельно бизнес-форума приняли участие представители деловых кругов тюркоязычных стран, формирующих в основном малый и средний бизнес. А накануне саммита в Баку также состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран — членов Тюркского совета.

Нынешний cаммит хоть и не является юбилейным, однако в ходе него участники отметили 10-летие Нахчыванского соглашения — документа, подписанного 3 октября 2009 года в Нахчыване, согласно которому и был создан Совет сотрудничества тюркоязычных государств. До 2011 года эти саммиты проходили исключительно в формате форумов и в те годы в состав Тюркского совета входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Однако с нынешнего года и Узбекистан принял решение присоединиться к данной международной структуре. Плюс в рамках организации в различных мероприятиях участвует и Туркменистан. А Венгрия с 2018 года выступает в качестве страны-наблюдателя. Что касается структуры управления советом, то директивными органами являются непосредственно саммит, представленный Советом глав государств, и Совещание министров иностранных дел. Рабочим органом является Комитет старших должностных лиц, в рамках которого на регулярной основе проходят встречи профильных министров и заседания экспертов. Штаб-квартира Секретариата Тюркского совета, осуществляющая координацию и взаимодействие сторон на постоянной основе, находится в турецком Стамбуле. И именно благодаря плодотворности работы всех звеньев Тюркского совета саммиты, проводимые с 2011 по 2018 год, удавалось посвящать совершенно разным темам укрепления сотрудничества в экономической, культурно-гуманитарной, транспортной, туристической и информационной сферах.

Сделано было действительно немало. Так, по мнению министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Тюркский совет стал играть исключительную роль в пропаганде и сохранении исторического наследия тюркоязычных народов, а также в распространении нашей общей культуры, обычаев и традиций, материальных и духовных ценностей. И с этой точки зрения деятельность Международной организации тюркской культуры — ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия в культурной и гуманитарной областях, в которой активно участвует и Азербайджан, заслуживает одобрения. Следует также напомнить, что с целью усиления сотрудничества между государствами — членами Тюркского совета в гуманитарной сфере, 11 октября 2019 года в Баку в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялась конференция «Поощрение интеграции агентств официального развития тюркоязычных государств в международную систему помощи: эффективная гуманитарная помощь и сотрудничество для содействия развитию» с участием официальных агентств развития государств-членов, и в том числе таких международных организаций, как Тюркский совет, Координационный офис по гуманитарным вопросам ООН и Программа развития ООН. Один из форматов сотрудничества, выработанных за последние 10 лет, предусматривал создание с 2008 года Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА). И, наконец, учрежденная в мае 2019 года Торговая и промышленная палата тюркоязычных государств сыграет значительную роль в расширении торговли между этими странами.

«3 октября 2009 года с подписанием Нахчыванского соглашения Тюркский совет стал прилагать усилия для поощрения всестороннего, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между тюркоязычными государствами. В течение десяти лет Тюркский совет доказал, что является опорой для сохранения мира в регионе, укрепления взаимного доверия между государствами-членами, создания благоприятных условий во всех сферах, представляющих общий интерес, в том числе в торговле и инвестициях, а также для поощрения регионального и двустороннего сотрудничества. С этой точки зрения мы верим в наличие широких возможностей для углубления сотрудничества, а также в то, что наши усилия в особых приоритетных направлениях послужат новым импульсом для регионального партнерства и станут новой движущей силой для Тюркского совета», — подчеркнул министр в ходе своего выступления на заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Тюркского совета.

Да, растущий авторитет и экономическая мощь тюркоязычных стран в международном и региональном масштабе делает сотрудничество между ними более привлекательным. Но это, в то же время, открывает региону новые перспективы. Здесь речь идет о богатых энергетических ресурсах и благоприятном географическом расположении стран, что вкупе делает тюркоязычные государства важной составной частью глобальной экономики. И именно на сотрудничество в экономической сфере собирается делать основной упор Азербайджан, которому перешло председательство в Тюркском совете от Кыргызстана. Правда, пока уровень экономического развития тюркских стран различается. Самой развитой в экономическом плане следует считать Турцию, затем идут Азербайджан и Казахстан, у которых примерно равный ВВП на душу населения. Но параллельно и Узбекистан все больше либерализирует свою экономику, а Кыргызстан поставляет на зарубежные рынки продукцию, производство которой отличается особой сложностью.

Сегодня Азербайджан предоставляет свои возможности в сфере энергетического, транспортного, экономического сотрудничества для расширения взаимодействия между тюркоязычными государствами. Реализованные Азербайджаном совместно с партнерами энергетические (Баку — Тбилиси — Джейхан, TANAP), транспортные (Баку — Тбилиси — Карс, новый Бакинский международный морской торговый порт) проекты способствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества в этих областях. Однако одно дело — глобальные проекты, реализуемые государством, а другое — сотрудничество на уровне самого бизнеса, который, конечно же, более продуктивен, поскольку именно такого рода взаимодействия помогают определить приоритеты направлений внешнеэкономической политики государств.

Именно поэтому отрадным следует считать расширение связей между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) с соответствующими структурами Турции, Узбекистана и Венгрии. Протокол о намерениях по сотрудничеству между данным агентством и ОАО Ziraat Bank Azerbaijan и TurkEximbank, а также три меморандума о взаимопонимании с Агентством по поощрению экспорта Венгрии (HEPA), Турецкой банковской ассоциацией (TKBB) и Агентством развития малого бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономики и промышленности Узбекистана, были подписаны как раз в ходе состоявшегося в Баку бизнес-форума. Благодаря этим мерам будет обеспечена реализация взаимовыгодных проектов для малого и среднего бизнеса всех задействованных стран. Согласитесь, что подписание таких документов в ходе мероприятия, прошедшего с участием 600 представителей частного сектора (120 делегатов на бизнес-форум прибыли из Турции, 25 — из Узбекистана, 200 — из Азербайджана и т.д.), довольно знаковое событие.

В завершение хотелось бы сказать, что объединяющие тюркские страны общие корни, исторические, культурные и национальные ценности являются основными факторами, обуславливающими их взаимовыгодное сотрудничество. На уровне государств для этого сделано все и теперь дело за частным сектором.

Рауф НАСИРОВ