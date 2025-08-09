Sərxoş vəziyyətdə avtobus idarə edən sürücü həbs edilib
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) əməkdaşları tərəfindən Ekoloji nəzarət postunda “Hyundai” markalı, 48-AC-144 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobus nəzarət qaydasında saxlanılıb.
Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsini idarə edən Abşeron rayonu sakini İsrafil Quliyevin alkoqollu içki qəbul etməsinə əsaslı şübhələr yarandığından onun tibbi müayinədən keçirilməsi təmin olunub. Müayinə nəticəsində sürücünün sərxoş vəziyyətdə olduğu təsdiqlənib.
Bu barədə 1news.az-a BDYPİ-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sürücü barəsində müvafiq sənədləşmə aparılaraq toplanmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə İ.Quliyevin sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmaqla o, 15 sutka müddətində inzibati qaydada həbs edilib.
BDYPİ bir daha xəbərdarlıq edir: Sərnişindaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir sürücü həyatlarını onlara etibar etmiş insanlar qarşısında birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Bu sahədə çalışan şəxslər yol hərəkəti zamanı daim diqqətli, ayıq və məsuliyyətli olmalıdırlar. Sərxoş, yorğun, yuxusuz və ya səhhətində problem olduğu halda nəqliyyat vasitəsini idarə etmək daşınan sərnişinlərin həyatını qəsdən təhlükəyə atmaq deməkdir. Əmanət edilmiş həyatı qorumaq hər bir sürücünün borcudur”, - deyə məlumatda vurğulanıb.