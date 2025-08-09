Nikol Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan fundamental bir mərhələyə qədəm qoyur
Ermənistan və Azərbaycan ikitərəfli münasibətlər baxımından fundamental bir mərhələyə qədəm qoyur.
1news.az xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə birgə mətbuata bəyanatında deyib.
“Keçmişi keçmişdə qoyaraq irəli baxırıq. Bu mərhələ Prezident Trampın şəxsi iştirakı olmadan mümkün olmazdı”, - deyə Ermənistanın Baş naziri vurğulayıb.
