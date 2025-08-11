 Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Qafar Ağayev13:08 - Bu gün
Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bakı şəhərində yerləşən yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, keçirilən yoxlama zamanı sexdə yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş avtomobil təmiri sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

Paylaş:
34

Aktual

Cəmiyyət

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Rəsmi

İordaniyanın Kralı İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

50 AZN-ə 30 gün ərzində uşağınız 12 yerdə əylənsin? Play10 ilə bu artıq mümkündür!

5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsində ən çox qalib sayı ilə fərqlənən Kapital Bank liderlər yetişdirir

İxtisas seçimində diqqət olunmalı məqamlar – Seçimi abituriyent, valideyn, yoxsa ekspert etməlidir?

Ermənistanın mina terroru davam etməkdədir - Ombudsmandan beynəlxalq təşkilatlara çağırış

Son xəbərlər

Kür çayının sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 14:17

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:10

Ağdərədə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 13:44

Dövlət başçısı Vladimir Fekete ilə bağlı Sərəncam imzaladı

Bu gün, 13:38

Xocalının Xanyurdu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 13:35

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:32

Prezident İlham Əliyev Rauf Vəliyevi “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edib

Bu gün, 13:24

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

Tamah niyyəti ilə törədilən qətl hadisəsi üzrə iki şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

Bu gün, 13:14

Yenilənmiş Toyota Corolla Cross: Texnoloji praktikliyin zərif nümunəsi

Bu gün, 13:12

Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 13:08

Ötən həftə 1504 ha ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 12:57

İordaniyanın Kralı İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 12:39

ADY: Rayonlararası marşrutlar üzrə qatarların qrafikində dəyişikliklər edilib

Bu gün, 12:27

Şəmkirdə 2 qardaşı və daha bir nəfəri bıçaqlayan şəxs tutulub

Bu gün, 12:13

İran vətəndaşının narkokuryerliyə cəlb etdiyi azərbaycanlı saxlanılıb

Bu gün, 11:41

Azərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göstərəcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:27

“Azerbaijan” və “Ilham Aliyev” həştəqləri “X” sosial şəbəkəsinin trendində!

Bu gün, 11:23

Bakı metrosu “Qarabağ”ın oyunu ilə əlaqədar gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

Bu gün, 11:21

Təhlükəli manevrlər edən “KamAZ” sürücüsü həbs olunub

Bu gün, 11:15
Bütün xəbərlər