 FHN: Ötən həftə 8 yanğına çıxıb olub - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

FHN: Ötən həftə 8 yanğına çıxıb olub - VİDEO

Qafar Ağayev10:13 - Bu gün
FHN: Ötən həftə 8 yanğına çıxıb olub - VİDEO

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.

1news.az nazirliyin saytına istinadən xəbər verir ki, “112” qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 872 yanğına çıxış, 54 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 5 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 5-i azyaşlı olmaqla 78 nəfər xilas edilib, 7 nəfərin meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Paylaş:
29

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayır

Dünya

Türkiyədə zəlzələ baş verib: Ölən və yaralananlar var - FOTO

Siyasət

“Vaşinqton görüşü bir sıra siyasi və strateji mesajların dünyaya çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” - ...

Cəmiyyət

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

Cəmiyyət

Agentlik: Ümumi təhsil müəssisələrində 4 növ məktəbli forması tətbiq olunur - FOTO

Ukraynanın səfiri Vaşinqton görüşündən YAZDI: Regionda Rusiya nəzarəti və təsiri sürətlə yox olur

FHN: Ötən həftə 8 yanğına çıxıb olub - VİDEO

Bəzi yerlərdə yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Redaktorun seçimi

Bakıda hərəkət vərdişlərini dəyişmək: Dünya tərcübəsində mikromobillik avtomobil istifadəsini necə azaltdı? – Araşdırma

Azərbaycanda 2024-cü ildə kadr islahatları: Vəzifə verilənlər və azad olunanlar - SİYAHI

“Mən inanmıram ki, Azərbaycan filmi irəliləsin” - “Uşaqlığın son gecəsi”nin Muradı - FOTO - VİDEO

Yeni destinasiyalar, gözlənilən turistlər, potensial - Azərbaycanda qış turizminə hazırlıq hansı mərhələdədir?

Hacı İsmayılov: “Onlarla mənim həyatım gözəl idi, indi ancaq xatirələrdə qalıb” - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

5-ci “Yüksəliş” müsabiqəsində ən çox qalib sayı ilə fərqlənən Kapital Bank liderlər yetişdirir

AZAL İranın iki şəhərinə uçuşlara başlayır

“Başqalarının yollarda düşdüyü faciələr ibrət deyil?” - Elşad Hacıyevdən qəzalarla bağlı təsirli paylaşım

Planşet və Airfryer: Müasir evin ayrılmaz köməkçiləri

Son xəbərlər

Agentlik: Ümumi təhsil müəssisələrində 4 növ məktəbli forması tətbiq olunur - FOTO

Bu gün, 10:51

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 10:46

Ukraynanın səfiri Vaşinqton görüşündən YAZDI: Regionda Rusiya nəzarəti və təsiri sürətlə yox olur

Bu gün, 10:25

FHN: Ötən həftə 8 yanğına çıxıb olub - VİDEO

Bu gün, 10:13

Bəzi yerlərdə yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:07

Karpal Tunel Sindromunun müayinə və müalicəsi icbari tibbi sığorta təminatına daxildir

Bu gün, 09:49

Bu gün ali məktəblərə ixtisas seçimi başlayır

Bu gün, 09:29

Türkiyədə zəlzələ baş verib: Ölən və yaralananlar var - FOTO

Bu gün, 09:19

Zəngilanda yanğın törədən şəxs müəyyən edilib

Bu gün, 09:16

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:14

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

Bu gün, 09:13

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqtona səfəri bölgədə yeni reallıqların əsasını qoydu”

10 / 08 / 2025, 11:42

“Vaşinqton görüşü bir sıra siyasi və strateji mesajların dünyaya çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir” - Deputatdan ŞƏRH

10 / 08 / 2025, 11:30

Beynəlxalq təşkilatlar Vaşinqton görüşünü və əldə olunan nəticələri alqışlayır - REZUME

09 / 08 / 2025, 22:33

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib

09 / 08 / 2025, 18:03

Abşeron dairəvi marşrutu üzrə qatarların iş günü qrafikində dəyişikliklər edilir

09 / 08 / 2025, 17:36

İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

09 / 08 / 2025, 17:01

Vüqar İsgəndərov: “Vaşinqton görüşü Azərbaycan diplomatiyasının növbəti qələbəsidir”

09 / 08 / 2025, 16:46

“Cənubi Qafqazın sülh və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsi üçün yeni səhifə açılır” - Sevinc Fətəliyeva

09 / 08 / 2025, 16:43

Lerikdə meşədə üzərinə ağac aşan kişi ölüb

09 / 08 / 2025, 16:16
Bütün xəbərlər