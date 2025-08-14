 Ümumi orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlanır | 1news.az | Xəbərlər
Ümumi orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul olanların qeydiyyatı başlanır

Qafar Ağayev09:45 - Bu gün
Avqustun 14-ü saat 11:00-dan ümumi orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə (kolleclər) qəbul olanlar üçün qeydiyyat prosesinə başlanacaq.

Elm və Təhsil Nazirliyindən 1news.az-a bildirilib ki, qəbul olan şəxslər https://portal.edu.az/ platformasında “Ali və orta ixtisas təhsili pilləsinə təhsilalanın qeydiyyatı” xidmətini seçməklə müraciət edə bilərlər.

Açılan səhifədə müvafiq qəbul xətti üzrə şəxsi və qəbul məlumatlarının təsdiq edilməsi, həmçinin tələb olunan sənədlərin əlavə edilməsi mümkündür.

Elektron sistem üzrə qeydiyyat 22 avqust saat 18:00-da başa çatacaq.

