 Emin Ağalarov: Beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda təşkil olunduğunu görmək böyük qürurvericidir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Emin Ağalarov: Beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda təşkil olunduğunu görmək böyük qürurvericidir

10:22 - Bu gün
Emin Ağalarov: Beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda təşkil olunduğunu görmək böyük qürurvericidir

“Azərbaycan çox diqqətəlayiq ölkədir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində "Sea Breeze"in sahibi və təsisçisi, "Agalarov Development"in prezidenti Emin Ağalarov bildirib.

O qeyd edib ki, Azərbaycanda mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir:

“Bizim üçün ölkənin bütün sahələrdə inkişafını izləmək və dünyanın hər guşəsindən insanları bir araya gətirən möhtəşəm beynəlxalq tədbirlərin burada təşkil olunduğunu görmək böyük qürurvericidir”.

E.Ağalarov Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü çatdırıb:

“İlk növbədə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə onun baxışı, uzaqgörənliyi, liderliyi və bu tədbirin bu gün burada keçirilməsini mümkün etdiyi üçün minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Onun vizyonu regionu ən böyük turizm mərkəzlərindən birinə çevirir. Ümid edirik ki, gələcəkdə sizə daha çox imkanlar təqdim edəcəyik”.

Paylaş:
83

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində plenar sessiya keçirilib

Cəmiyyət

Məcnun Məmmədov: “Azərbaycanda müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar edilir”

Cəmiyyət

Ötən il amansızlıqla öldürülən Könülün qətli ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Redaktorun seçimi

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Nazir: “Uşaq bağçalarında işləyən tərbiyəçilər sertifikatlaşdırılacaq”

“Vəfat edənin yaxını bilmir ki, mərhumun ölümünə üzülsün, yoxsa...” - Toya bənzəyən YASLAR

Tələbələrin universitetdən uzaqlaşması - Artan kirayə qiymətlərinin gətirdiyi problemlər - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azercell şəbəkə infrastrukturunun inkişaf dinamikasını təqdim edir

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Ötən il amansızlıqla öldürülən Könülün qətli ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

Bu gün, 14:02

Növbəti köç karvanı Ağdərənin Həsənriz kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:46

İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 13:07

Rəşad Nəbiyev: Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizdə mühüm rol oynaya bilər

Bu gün, 12:50

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:45

Birinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində plenar sessiya keçirilib

Bu gün, 12:11

“Azərbaycan Hava Yolları” və “Maldivian” aviaşirkəti strateji tərəfdaşlıq elan edir

Bu gün, 12:08

Məcnun Məmmədov: “Azərbaycanda müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar edilir”

Bu gün, 12:04

Yeni mexanizmlərdən sonra avtobuslar gecə 12-yə qədər işləyəcək

Bu gün, 11:59

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 3 740 dolları ötüb

Bu gün, 11:48

Bakı və Abşeronda “brutto müqavilə” sistemi tətbiq ediləcək - AYNA sədri

Bu gün, 11:43

Anar Rzayev: Bu, ictimai nəqliyyat xidmətinə inamsızlıq yaradır

Bu gün, 11:38

AYNA sədri: Daşıyıcılar minimum resurs hesabına daha çox sərnişin daşımaq niyyətini güdürlər

Bu gün, 11:35

Fransız Jurnalı: Azərbaycan keçmişlə gələcək arasında - FOTO

Bu gün, 11:25

Azərbaycan “ACWA Power”lə yeni sazişlər imzalayıb

Bu gün, 11:12

Baş nazirin müavini: “Azərbaycanın 2030 vizionunda təhsilə və startaplara xüsusi önəm verilir”

Bu gün, 11:02

Nazir: Azərbaycan təkcə coğrafi deyil, bir çox digər sahələrdə mərkəz rolunu oynayır

Bu gün, 10:48

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti nə vaxtadək davam edəcək?

Bu gün, 10:36

Emin Ağalarov: Beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda təşkil olunduğunu görmək böyük qürurvericidir

Bu gün, 10:22

Tovuz həmkəndlisini qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:12
Bütün xəbərlər