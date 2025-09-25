Bakıda daha bir yerüstü metro stansiyası tikiləcək
Metronun “Dərnəgül” elektrik deposunun ərazisində yerüstü stansiya inşa ediləcək.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov deyib.
B.Məmmədov bildirib ki, yerüstü stansiya metronun "yaşıl xətt"inə aid olacaq:
“Stansiya "xüsusi qrafiklə işləyəcək.Stansiyanın şərti adı "Dərnəgül deposu" adlandırılıb. Stansiya 2027-ci ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək".
