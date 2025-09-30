III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Rusiya liderdir, Azərbaycan ikinci yerdədir
Azərbaycanın yeddi şəhərində III MDB Oyunları davam edir.
1news.az xəbər verir ki, hazırda medal sıralamasında Rusiya 49 (34-8-7) medalla liderdir. Azərbaycan isə 38 medalla ikinci pillədə qərarlaşıb: 5 qızıl, 17 gümüş və 16 bürünc medal. Üçüncü yerdə isə Belarusdur – 32 (4-13-15) medal.
Bu günə qədər III MDB Oyunlarında 6 ölkənin idmançıları medal qazanıb. Ümumilikdə, Oyunlarda 13 ölkənin atletləri iştirak edir.
