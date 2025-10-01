Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq
Bu gün paytaxtın Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində qaz olmayacaq.
"Azəriqaz"dan 1news.az-a verilən məlumata görə, Səbail rayonu ərazisində yerləşən “Gülüstan” qaz xəttində quraşdırılmış qaz tənzimləyicisinin demontaj edilməsi işləri ilə əlaqədar, 01.10.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək göstərilən qaz xəttində qaz təchizatı dayandırılacaq.
Məlumata görə, həmin müddət ərzində Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
