 Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

08:59 - Bu gün
Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Bu gün paytaxtın Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində qaz olmayacaq.

"Azəriqaz"dan 1news.az-a verilən məlumata görə, Səbail rayonu ərazisində yerləşən “Gülüstan” qaz xəttində quraşdırılmış qaz tənzimləyicisinin demontaj edilməsi işləri ilə əlaqədar, 01.10.2025-ci il tarixdə saat 10:00-dan etibarən işlər başa çatanadək göstərilən qaz xəttində qaz təchizatı dayandırılacaq.

Məlumata görə, həmin müddət ərzində Səbail rayonunun Bayıl qəsəbəsində qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

Paylaş:
74

Aktual

Müsahibə

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

İdman

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Rəsmi

Prezident AYNA-ya yeni səlahiyyətlər verdi

Rəsmi

Hərbi prokurora ədliyyə general-mayoru ali hərbi rütbəsi verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Redaktorun seçimi

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

İkitəkərlilər paytaxt yollarında: rahatlıq yoxsa, təhlükə? - VİDEOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

“Şəhər İçində Şəhər” – Gəncə Park City: Gəncənin yeni nəfəsi, gələcəyin şəhəri - FOTO

Xaricidə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə imtahan keçirilib

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Son xəbərlər

Estoniyanın Tartu Universitetində 27 sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:33

Azərbaycan aviasiyasında yenilik: Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu qlobal innovasiya xəritəsinə qoşuldu

Bu gün, 11:25

Bakıda 21502 uşaq məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunub

Bu gün, 11:17

Cavid Həsənov: “Qızıl medal çox yaxın idi”

Bu gün, 11:10

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti artıb

Bu gün, 10:58

Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanına aid nadir arxiv ASCO-ya təqdim edilib - VİDEO

Bu gün, 10:51

Milli Məclisin sədri CAR-a işgüzar səfər edib

Bu gün, 10:31

Sentyabrda zəhərlənmə ilə bağlı KTM-ə müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 10:28

Kəmalə Abiyeva: “5 valideynin sənə verdiyi 50 manatla milyoner olmursan, adın qalır rüşvətxor” - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 10:07

Kamran Əliyevdən Adnan Əhmədzadə ilə bağlı - Açıqlama

Bu gün, 09:50

III MDB Oyunlarının altıncı günü: 7 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

Bu gün, 09:42

Operativ nəqliyyat vasitələrinin arxasınca hərəkət etmək qadağandır - NİİM

Bu gün, 09:28

Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

Bu gün, 09:24

AMB oktyabrın ilk gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının bu ərazisində qaz olmayacaq

Bu gün, 08:59

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43

“PAŞA Holding”in təşkilatçılığı ilə “INMerge” İnnovasiya Sammiti başa çatıb - FOTO

30 / 09 / 2025, 20:51

Məktəbli avtobusu layihəsini “2 School” startap şirkəti icra edəcək

30 / 09 / 2025, 17:50

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

30 / 09 / 2025, 17:48

DSMF: Səkkiz ayda 88 min 735 elektron arayış alınıb

30 / 09 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər