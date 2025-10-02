 İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

11:20 - Bu gün
İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

3-5 oktyabr tarixlərində İrşad-da alıcıları “Yaşıl Cümə” kampaniyasında 70%-dək böyük endirimlər və faizsiz hissəli ödəniş imkanı gözləyir.

"Yaşıl Cümə" kampaniyası çərçivəsində "Irshad" mağazalar şəbəkələrində və onlayn satış platformalarında müştərilərə ev və şəxsi istifadə üçün elektronika, məişət texnikası, mebellər, smartfonlar və aksessuarlar 70%-ə qədər böyük endirimlə təqdim olunur.

Bu günlərdə müştəriləri xüsusi şərtlər də gözləyir. Məhsulların endirimli qiymətini 6 ay ərzində faizsiz və komissiyasız bölmək, həmçinin taksit kartlarından istifadə etməklə də 6 ay ərzində faizsiz hissəli ödəniş imkanı verilir.

Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:

Shosman tava – 70% endirimlə: 59.99 AZN əvəzinə 17.99 AZN

Ardesto elektrikli çaydan – 70% endirimlə: 49.99 AZN əvəzinə 14.99 AZN

HONOR 400 Pro 256 GB – 300 AZN endirimlə: 1399.99 AZN əvəzinə 1099.99 AZN

Xiaomi Redmi Note 14 256 GB – 150 AZN endirimlə: 549.99 AZN əvəzinə 399.99 AZN

Taube kombi – 100 AZN endirimlə: 619.99 AZN əvəzinə 519.99 AZN

Kampaniyadan həm “Irshad” mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

Əlaqə nömrəsi: *0171

Reklam hüququnda

Paylaş:
77

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Nikol Paşinyanla görüşüb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Antonio Koşta və Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb

Rəsmi

Prezident Kopenhagendə “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edir

Cəmiyyət

Dərman və tütün məmulatlarını qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə keçirən şəxslər tutulub

Cəmiyyət

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər

Cümə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Şuşada evdə partlayıcı tələ qurğusu aşkarlandı - FOTO

Redaktorun seçimi

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Bakıda “Formula 1” fan zonası: Simulyatorlar, konsertlər və unudulmaz əyləncə – FOTOREPORTAJ

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Balakəndə çaydan çınqıl daşıyan iki nəfər müəyyən edilib

“McDonald's Azərbaycan” yerli halal mal ətinin istehsal müəssisəsinə mətbuat üçün tur təşkil edib - FOTO

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edir

Bu gün, 12:41

Azərbaycan və Ermənistan liderləri təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər

Bu gün, 12:31

Cümə günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:28

İlham Əliyev Nikol Paşinyanla görüşüb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:13

Şuşada evdə partlayıcı tələ qurğusu aşkarlandı - FOTO

Bu gün, 12:08

BDU-nun Astrofizika kafedrası: “Orionid meteor yağışı müşahidə ediləcək”

Bu gün, 12:03

Azərbaycan Prezidenti Antonio Koşta və Ursula Fon der Lyayen ilə görüşüb

Bu gün, 12:00

BDYPİ-dən avtomobil şinləri ilə bağlı sürücülərə MÜRACİƏT

Bu gün, 11:54

Bakıda qanunsuz ağac kəsiminə görə 4 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:41

İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

Bu gün, 11:20

Prezident Kopenhagendə “Avropa Siyasi Birliyi”nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış mərasimində iştirak edir

Bu gün, 11:03

Dərman və tütün məmulatlarını qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə keçirən şəxslər tutulub

Bu gün, 10:52

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə başlanılır

Bu gün, 10:51

Özbəkistan nümayəndə heyəti üçün növbəti mediatur təşkil olunub

Bu gün, 10:42

Səfərbərlik Xidmətində 9 əməkdaşın mənfi əsaslarla əmək müqaviləsinə xitam verilib

Bu gün, 10:17

Səyyar ASAN xidmətin regionlarda fəaliyyəti davam edir.

Bu gün, 10:14

III MDB Oyunlarının medal sıralaması: Azərbaycan ikinci yerdədir

Bu gün, 10:08

İsmayıllıda 17 yaşlı şəxs həmyaşıdını bıçaqlayıb

Bu gün, 10:05

Ceyhun Kərəmov və Elnur Nəsibov vəzifələrindən azad edildilər

Bu gün, 09:51

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş cüzi ucuzlaşıb

Bu gün, 09:34
Bütün xəbərlər