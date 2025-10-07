Tələbə krediti üçün ayrılan vəsaitin məbləği artıb
Bu il verilən təhsil tələbə kreditlərinin məbləğində ötən illərlə müqayisədə artım qeydə alınıb.
1news.az “Azərbaycan müəllimi”nə istinadən xəbər verir ki, bu il tələbələrə 18 725 570 manat məbləğində təhsil krediti kredit verilib.
Məlumat üçün bildirək ki, 2021-ci ildə bu rəqəm 11 962, 2022-ci ildə 10 milyon 220 min 125, 2023-cü ildə 13 milyon 865 min 504, 2024-cü ildə isə 17 milyon 491 min 142 manat olub.
Qeyd edək ki, bu günə qədər tələbələrə ümumilikdə 60 milyon 314 min 303 manat təhsil krediti verilib.
