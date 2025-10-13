 Bu marşrut üzrə avtobuslar yenilənir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bu marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

16:13 - 13 / 10 / 2025
Bu marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

Paytaxtın Sabunçu dəmoryol stansiyasını “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi və metronun “Dərnəgül” stansiyası ilə əlaqələndirən 93 nömrəli marşrutda istismar olunan avtobuslar yenilənir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, oktyabrın 14-dən sərnişinlərin xidmətinə veriləcək 10 ədəd "King Long" markalı avtobus müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunub.

"Yeni avtobusların xətlərə buraxılması ilə bu marşrut üzrə hərəkət intervalı 11-12 dəqiqə təşkil edəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Marşrut üzrə gedişhaqqı 0,60 AZN müəyyən edilib",-qurumdan əlavə edilib.

İctimai nəqliyyat sistemində sərnişinlərə keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi məqsədilə marşrutlarda istifadə olunan avtobusların yenilənməsi mərhələli qaydada davam etdirilir.

Paylaş:
146

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Siyasət

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

PR Forum 2025: Brend Etibarı və Dezinformasiyaya Qarşı Müasir PR Strategiyaları Müzakirə Edildi

Türkiyənin görməli olduğunuz ən gözəl yerləri - FOTO

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Qaradağdakı palçıq vulkanında püskürmə baş verib - VİDEO

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

Son xəbərlər

PR Forum 2025: Brend Etibarı və Dezinformasiyaya Qarşı Müasir PR Strategiyaları Müzakirə Edildi

13 / 10 / 2025, 20:10

Türkiyənin görməli olduğunuz ən gözəl yerləri - FOTO

13 / 10 / 2025, 17:51

Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

13 / 10 / 2025, 17:47

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

13 / 10 / 2025, 17:31

Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

13 / 10 / 2025, 17:03

Mədəniyyət Nazirliyi Ənvər Həsənovun ailəsinin şikayətinə aydınlıq gətirib

13 / 10 / 2025, 16:41

Bu marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

13 / 10 / 2025, 16:13

Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

13 / 10 / 2025, 15:52

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

13 / 10 / 2025, 15:09

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

13 / 10 / 2025, 14:35

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

13 / 10 / 2025, 13:58

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

13 / 10 / 2025, 13:40

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

13 / 10 / 2025, 13:19

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

13 / 10 / 2025, 13:17

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

13 / 10 / 2025, 13:09

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

13 / 10 / 2025, 12:40

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

13 / 10 / 2025, 12:31

AQTA: Hacıqabulda “Orxan” kafesində normativ tələblər pozulub

13 / 10 / 2025, 12:27

Xocavənddə odlu silah-sursat satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

13 / 10 / 2025, 12:14

Tovuzda bacı qardaşını döydü, dişlərini qırdı

13 / 10 / 2025, 11:53
Bütün xəbərlər