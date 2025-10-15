 Hər avtomobil bir ianə - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Hər avtomobil bir ianə - FOTO

10:00 - Bu gün
Hər avtomobil bir ianə - FOTO

Azərbaycanda VOYAH və MHERO avtomobil brendlərinin rəsmi distributoru “SCM Motors” şirkəti “Zəfər Günü” münasibəti ilə “YAŞAT” Fondunun təşkil etdiyi xeyriyyə marafonuna qoşulur.

Belə ki, noyabr ayının sonunadək hər avtomobil satışından 3 faiz “YAŞAT” Fonduna ianə olunacaq.

Onu da qeyd edək ki, bayram münasibəti ilə noyabr ayının 30-dək bütün avtomobillərə 5% endirim və 2 illik servis xidməti hədiyyə ediləcək.

Qarabağ müharibəsi iştirakçılarını və onların ailələrini qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə təbrik edir, şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirik!

Qələbəni bizə yaşadanlar üçün bir olaq!

Sözügedən avtomobillərin Azərbaycanda rəsmi satışı “SCM Motors” şirkətinin Çin avtomobil industriyasının nəhəng qurucularından biri “Dongfeng Motor” korporasiyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir.

Bütün standartlara cavab verən servis mərkəzinə sahib olan distributor avtomobillərə 8 il və ya 160 000 km-dək zəmanət verir.

Daha ətraflı məlumatı şirkətin rəsmi internet (www.voyah.com.az) və ya sosial media səhifələrindən (@voyah.azerbaijan), eləcə də +994 55 535 77 77 əlaqə nömrəsinə zəng edərək əldə edə bilərsiniz.

Reklam hüququnda

