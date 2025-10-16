 İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib

09:20 - Bu gün
Oktyabrın 13-ü saat 21 radələrində Bakıda piyada vurulması ilə nəticələnən qəza baş verib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, 1985-ci il təvəllüdlü Tural Balakişiyev idarə etdiyi özünə məxsus "KiA Sorento" markalı avtomaşınla piyada 1968-ci il təvəllüdlü Nuralışı Gülər Xəlil qızını vurub. Hadisə nəticəsində qadın açıq-kəllə beyin travması alıb.

Yaralı oktyabrın 15-də Gömrük Hospitalında həyatını itirib.

Fakla bağlı Nizami RPİ-nin İŞ-də CM-in 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

