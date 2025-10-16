 Yol Polisi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yol Polisi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

09:47 - Bu gün
Yol Polisi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a BDYPİ-dən məlumat verilib.

"Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha sürücülərin diqqətinə çatdırır ki, sükan arxasında mobil telefondan istifadə ən təhlükəli vərdişlərdən biridir. Bu, sadəcə qayda pozuntusu deyil, məsuliyyətsizlik və həm özünün, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükəyə atmaq deməkdir.

Mobil telefondan istifadə zamanı yaranan əsas təhlükələr:

Diqqətin yayınması: Telefona baxan sürücü yolda baş verənləri vaxtında görə bilmir, piyadaları və digər nəqliyyat vasitələrini nəzərdən qaçırır.

Reaksiyanın gecikməsi: Telefonla məşğul olan sürücünün reaksiyası 2–3 dəfə ləngiyir, bu isə qəfil əyləc və manevr imkanlarını azaldır.

Nəzarətin itməsi: Telefona diqqət yönəldən sürücü hərəkət zolağından çıxır, təhlükəli manevrlər edir və məsafəni düzgün dəyərləndirə bilmir.

Hörmətli sürücülər!

Unutmayın, heç bir zəng və ya mesaj insan həyatından daha önəmli ola bilməz. Sükan arxasında məsuliyyətli davranış təkcə sizi deyil, yolda olan hər bir şəxsi təhlükədən qoruyur", - müraciətdə qeyd olunub.

Paylaş:
94

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Mədəniyyət

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Cəmiyyət

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Sabirabad sakini itkin düşüb

Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

Son xəbərlər

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:17

Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:02

Türkiyənin məşhur “Yabancı damat” serialının “baba”sı ölüb

Bu gün, 14:47

İlham Əliyev Misirin yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 13:12

Yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

Sabirabad sakini itkin düşüb

Bu gün, 12:39

İlham Əliyev Niderlandın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

Bu gün, 12:16

“Ad günü” filminin qəhrəmanları 48 ildən sonra görüşüblər - FOTO

Bu gün, 12:13

Dövlət Başçısı BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib

Bu gün, 12:11

Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

Bu gün, 11:43

Həbs olunmuş şəxsin Masallıda gizlətdiyi silah tapılıb

Bu gün, 11:18

“Frette” “Life of Quality” 2025-ci il payız-qış kolleksiyasını təqdim edir

Bu gün, 10:59

Əməkdar artist Rəşad Bəxtiyarov vəfat edib

Bu gün, 10:45

Kibertəhlükəsizlik üzrə maarifləndirmə ayında - Dayan, Düşün, Dəqiqləşdir!

Bu gün, 10:28

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 10:17

Balaxanıda sursat aşkarlanıb

Bu gün, 10:02

Yol Polisi sükan arxasında telefondan istifadə ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:47

İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib

Bu gün, 09:20

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 08:57

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43
Bütün xəbərlər