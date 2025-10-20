 “Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı

17:46 - 20 / 10 / 2025
“Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı

Bakı metrosunun “Cəfər Cabbarlı-Xətai” mənzilində interval iş günlərində 5, həftə sonları 4 dəqiqə azaldılaraq qrafik optimallaşdırılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC məlumat yayıb.

Məlumata görə, “Cəfər Cabbarlı” stansiyasında və yaxın tuneldə aparılan təmir işləri ilə əlaqədar qatarların qəbulu hazırda yalnız bir platformadan həyata keçirilir. Buna baxmayaraq, sahə üzrə tunellərdə qatarların hərəkətinin təşkili ilə bağlı sınaqlar uğurla yekunlaşdırılıb və təhlükəsiz hərəkət tam təmin edilməklə 12 dəqiqəlik intervalın 7 dəqiqəyə endirilməsi mümkün olub.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Cəmiyyət

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

“Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı

Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Xankəndidə ucalan bayrağımız - Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədalətin bərpası

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Son xəbərlər

“Cəfər Cabbarlı-Xətai” istiqamətində qatarların intervalı 5 dəqiqə azaldıldı

20 / 10 / 2025, 17:46

Zığ dairəsi–Hava Limanı yoluna birləşdirən yanaşma yolları tikilir

20 / 10 / 2025, 17:34

Küləkli hava ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edilib

20 / 10 / 2025, 17:23

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

20 / 10 / 2025, 16:56

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

20 / 10 / 2025, 16:35

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

20 / 10 / 2025, 16:30

Bakıda göldən meyit tapılıb

20 / 10 / 2025, 16:23

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

20 / 10 / 2025, 15:57

Bakıda moped oğruları saxlanılıb

20 / 10 / 2025, 15:42

Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

20 / 10 / 2025, 15:17

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

20 / 10 / 2025, 15:01

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

20 / 10 / 2025, 14:46

Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

20 / 10 / 2025, 13:32

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

20 / 10 / 2025, 13:26

DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

20 / 10 / 2025, 12:56

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

20 / 10 / 2025, 12:44

Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

20 / 10 / 2025, 12:02

Kartınızı heç kimə verməyin: pulunuzu itirə, cinayətin qurbanı ola bilərsiniz

20 / 10 / 2025, 11:39

DİM sürücülər üçün növbəti imtahan keçirəcək

20 / 10 / 2025, 11:22

Sarayda qəbiristanlıqda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

20 / 10 / 2025, 10:57
Bütün xəbərlər