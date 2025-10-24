 AXA: Heyvan bazarlarının giriş-çıxış yerlərində dezinfeksiya baryerləri quraşdırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

AXA: Heyvan bazarlarının giriş-çıxış yerlərində dezinfeksiya baryerləri quraşdırılıb

Qafar Ağayev12:08 - Bu gün
AXA: Heyvan bazarlarının giriş-çıxış yerlərində dezinfeksiya baryerləri quraşdırılıb

Heyvan sağlamlığının qorunması və xüsusi təhlükəli xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə bölgələrdə fəaliyyət göstərən Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri İdarələri diri heyvanların satıldığı bazarlarda mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri həyata keçirir.

1news.az xəbər verir ki, bunu Aqrar Xidmətlər Agentliyinin (AXA) Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzinin rəis müavini Yusif İbrahimov deyib.

O bildirib ki, görülən tədbirlər çərçivəsində bazarların giriş-çıxış yerlərində dezinfeksiya baryerləri quraşdırılıb: “Baryerlər vasitəsilə heyvan və insanların hərəkəti nəzarətdə saxlanılır, bu isə xəstəliklərin yayılma riskini minimuma endirir. Dezinfeksiya üçün müxtlif tərkibli məhlullardan istifadə olunur ki, bu da virusların, o cümlədən digər xəstəlik törədicilərinin effektiv məhv edilməsini təmin edir”.

Yusif İbrahimov deyib ki, bazarlarda satılan hər bir diri heyvana baytar həkimlər tərəfindən təftiş və sağlamlıq baxışı keçirilir: “Heyvanlarda xəstəlik əlamətləri aşkar edildiyi halda, satışa çıxarılmır və müvafiq tədbirlər görülür. Bu tədbirlər sayəsində bazarlarda sağlam və təhlükəsiz heyvanların satışı təmin edilir. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə birgə həyata keçirdiyimiz bu tədbirlər sayəsində xüsusi təhlükəli xəstəliklərin bazarlarda yayılmasının qarşısı alınır, heyvan sağlamlığı qorunur, təsərrüfat sahibləri və alıcılar üçün təhlükəsiz şərait yaradılır. Heyvan Sağlamlığı və Baytarlıq Xidmətləri Mərkəzi olaraq heyvan sağlamlığının müdafiəsi və xəstəliklərin qarşısının alınması istiqamətində işimizi davam etdiririk və əhalini məsuliyyətli olmağa, heyvanlarda hər hansı xəstəlik əlaməti müşahidə edilərsə, dərhal baytar mütəxəssislərə müraciət etməyə çağırırıq”.

Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Son xəbərlər

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Bu gün, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Bu gün, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

Bu gün, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

Bu gün, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

Bu gün, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Bu gün, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Bu gün, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Bu gün, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:08

Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:55

“Sputnik Azərbaycan”ın həbsdə olan şef redaktoru ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 13:30

Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:06

Polis Akademiyasında interaktiv dərslər təşkil olunub

Bu gün, 12:53

Paytaxtın Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:43

Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:28

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:22

Nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib - FOTO

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər