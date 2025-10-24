 Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO

Qafar Ağayev12:28 - Bu gün
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə effektiv kommunikasiyanın təmin olunmasına dair görüşlər keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, paytaxtdakı məktəbəqədər təhsil müəssisələrini əhatə edən görüşlərdə Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Zenfira Sevdimalı, BŞTİ-nin Media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov, Məktəbəqədər təhsilin təşkili sektorunun müdir səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Rəna Aslanova və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri iştirak ediblər.

BŞTİ-nin Media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov təhsil müəssisələrinin idarə olunmasında effektiv kommunikasiyanın əhəmiyyəti və vahid informasiya mübadiləsinin təmin olunması mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Sektor müdiri məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində ictimaiyyətə açıq kommunikasiya mühitinin formalaşdırılması, eləcə də təhsil müəssisələri arasında informasiya mübadiləsinin effektiv şəkildə qurulmasının önəmindən danışıb. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri ilə ictimaiyyət arasında qarşılıqlı etimad mühitinin möhkəmləndirilməsinə təsir edən amillərdən bəhs edən B.Məmmədov valideynlərlə mütəmadi məlumat mübadiləsinin aparılmasının, həmçinin internet resurslarında kommunikasiyanın səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxunub.

MÜTDA-nın İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Zenfira Sevdimalı ictimaiyyətlə əlaqələrin müasir yanaşmalar əsasında qurulmasının əhəmiyyəti, media ilə əməkdaşlıq, sosial şəbəkələrdən məqsədyönlü istifadə və digər vacib məqamlardan söz açıb. Effektiv kommunikasiyanı idarəetmənin mühüm tərkib hissəsi kimi dəyərləndirən Z.Sevdimalı bildirib ki, operativ məlumatlandırma, valideynlərlə birgə təşəbbüslər məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin ictimai nüfuzuna birbaşa təsir edən amillərdir.

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində səmərəli idarəetmənin rolunun artırılması, tərbiyəçi-müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində atılan addımlardan bəhs edən BŞTİ-nin Məktəbəqədər təhsilin təşkili sektorunun müdir səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Rəna Aslanova bildirib ki, bütün bunlar uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli mühitin formalaşmasına xidmət edir.

Görüşlərdə təhsil müəssisələrinin rəhbərlərini maraqlandıran suallara aydınlıq gətirilib, müvafiq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Qeyd edək ki, görüşlərin keçirilməsində əsas məqsəd ictimaiyyətlə əlaqələr işinin səmərəliliyinin artırılması, kommunikasiya strategiyasının təkmilləşdirilməsi, təhsil müəssisələri- valideynlər və media ilə əməkdaşlıq mexanizmlərinin effektivliyinin gücləndirilməsindən ibarətdir.

