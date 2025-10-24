Polis Akademiyasında interaktiv dərslər təşkil olunub
Polis Akademiyasında kursantların nəzəri biliklərini möhkəmləndirmək və praktiki vərdişlərini inkişaf etdirmək məqsədilə təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən interaktiv dərslər təşkil olunur. Dərslərin əsas məqsədi kursantlarda elmi yaradıcılıq vərdişlərini inkişaf etdirmək və nəzəri biliklərin praktik tətbiqinin önəmini göstərməkdir.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, müxtəlif fənlər üzrə keçirilən interaktiv dərslərdə qonaq qismində iştirak edən Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzinin rəisi, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Fazil Həsənəliyev “Cinayət məsuliyyətindən azadetmə”, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, hüquq elmləri doktoru Midhəd Qəfərov “Cinayət işlərinə məhkəmədə ilkin baxılması”, ehtiyatda olan III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Müqəddəs Sultanov “Cinayətin subyekti”, Vəkillər Kollegiyasının üzvü, vəkil Vəfadar Piriyev “Mülki-hüquqi əqdlər və əqdlərdə təmsilçilik”, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin böyük elmi işçisi, Xəzər Universitetinin müəllimi Laçın Mustafayev “Azərbaycan XIII-XV əsrlərdə” mövzuları üzrə mühazirə dərslərində iştirak ediblər. Həmçinin Azərbaycan Dillər Universitetinin filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Kəmalə Cəfərova kursantlara ingilis dilində nümunəvi dərs keçib.
Təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən keçirilən dərslər zamanı kursantlar cinayət məsuliyyətindən azadetmə halları, onların hüquqi əsasları, məhkəmələrə daxil olmuş cinayət işləri üzrə hakimlərin ilkin hərəkətləri, cinayətin törədilməsində iştirak edən şəxslər, onların hüquqi statusları və məsuliyyətləri, mülki-hüquqi əqdlərin əlamətləri, etibarsız əqdlər və onların hüquqi nəticələri üzrə biliklərini artırıblar, ingilis dilində oğurlanmış əşyaların təsvirinin əhəmiyyətini, həmin əşyaların məhkəmədə dəlil kimi necə təqdim edildiyini və müvafiq hüquqi prosedurları öyrəniblər.
Təcrübəli mütəxəssislər dərs zamanı kursantların suallarını cavablandırıblar və müvafiq mövzular ətrafında səmərəli müzakirələr aparılıb.
Müzakirələrdə iştirak edən kursantlar konkret hüquqi məsələlərlə bağlı praktiki yanaşmalar əldə edərək nəzəri biliklərini daha da möhkəmləndiriblər.