 FHN dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxsi xilas edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

FHN dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxsi xilas edib

08:57 - Bu gün
FHN dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxsi xilas edib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar telefon xəttinə paytaxtın Qaradağ rayonu, Səngəçal qəsəbəsində dağlıq ərazidə bir nəfərin köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə FHN məlumat yayıb.

Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri əraziyə cəlb olunub.

Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, 2001-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Musa Çingiz oğlunun hündürlüyü təxminən 500 metr olan dağlıq əraziyə çıxdığı və geriyə qayıda bilməməsi səbəbindən köməksiz vəziyyətdə qaldığı müəyyən edilib.

Xilasedicilər tərəfindən həyata keçirilən xilasetmə dədbirləri sayəsində dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxsin xilas edilib.

Paylaş:
64

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Respublika Günü münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi və Qazaxıstan xalqını təbrik edib

Cəmiyyət

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan 5 il ötür

Cəmiyyət

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Cəmiyyət

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Cəmiyyət

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

DİN sürücü və piyadalara müraciət edib

Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan 5 il ötür

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

Sizin üçün xəbərlər

Wolt Rewards: Hər sifarişi daha faydalı edən yeni loyallıq proqramı

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Qubadlının azad olunmasından 5 il ötür

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Pirəkəşkül və Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 10:43

Əmtəə bazarlarında qızıl ucuzlaşır

Bu gün, 10:28

DİN sürücü və piyadalara müraciət edib

Bu gün, 10:02

Keşlədə tikinti materialları yığılmış yer yanıb - VİDEO

Bu gün, 09:33

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi növbəti terrordan 5 il ötür

Bu gün, 09:16

FHN dağlıq ərazidə köməksiz qalan şəxsi xilas edib

Bu gün, 08:57

Paytaxtda 11 istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunur

Bu gün, 08:45

“Zəfər rəqsi” filminin qala-premyerası keçirilib - FOTO

26 / 10 / 2025, 11:34

Türkiyədə Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib

25 / 10 / 2025, 18:24

Sosial evlərdə mənzil almaq adı ilə dələduzluqda şübhəli şəxs saxlanılıb

25 / 10 / 2025, 17:34

Leysan, sel olacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 10 / 2025, 17:12

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

25 / 10 / 2025, 16:48

Bayırşəhərdə tarixi mədəniyyət abidələrinin mövcud vəziyyəti açıqlanıb

25 / 10 / 2025, 16:35

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

25 / 10 / 2025, 16:23

İçərişəhərdə Zeytun Festivalı keçiriləcək

25 / 10 / 2025, 16:22

“ABB Invest” ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri!

25 / 10 / 2025, 15:48

Bakı Dövlət Sirki iki illik fasilədən sonra fəaliyyətini bərpa edib

25 / 10 / 2025, 14:22

Xocalı məktəbinin məzunlarının ilk görüşü keçirilib - FOTO

25 / 10 / 2025, 14:11

Onlayn qumar oyunlarında bank kartlarının alqı‑satqısını həyata keçirən dəstə üzvləri saxlanıb - VİDEO

25 / 10 / 2025, 13:51

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

25 / 10 / 2025, 13:34
Bütün xəbərlər