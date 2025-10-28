 Azərbaycan BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını imzalayıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Azərbaycan BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını imzalayıb

09:35 - Bu gün
Azərbaycan BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını imzalayıb

25-26 oktyabr 2025-ci il tarixində Vyetnamın paytaxtı Hanoy şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasının dövlətlər tərəfindən təntənəli imzalanma mərasimi keçirilib.

1news.az xəbər verir ki, tədbirdə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş, Vyetnamın Prezidenti Lıonq Kıonq, ayrı-ayrı dövlətlərin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və ekspertlər iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən, Konvensiyanı Azərbaycan Respublikası adından Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev imzalayıb.

Azərbaycanın Konvensiyanı ilk imzalamış ölkələrdən biri olması cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Respublikamızın kibercinayətkarlıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa və qlobal kibermühitin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə verdiyi töhfənin göstəricisidir.

Beynəlxalq sənəddə kibercinayətkarlıqla mübarizədə dövlətlər arasında hüquqi əməkdaşlığın təmin edilməsi, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından sui-istifadənin qarşısının alınması, elektron sübutların toplanması və təqdim edilməsi mexanizmlərinin beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməsi əsas məqsədlər kimi qeyd olunub.

Konvensiya 2025-ci ilin 25-26 oktyabr tarixlərində ümumilikdə 72 ölkə tərəfindən imzalanıb.

Paylaş:
107

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Promalt” MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Cəmiyyət

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Siyasət

Preizdent Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Fırtına Su Sistemləri” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) su filtrlərinin istehsalı ...

Cəmiyyət

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

DİN: 45 cinayətin açılması təmin edilib

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

AVP-də bacı-qardaş arasında sədr qalmaqalı - Fəzail Ağamalı oğlunu qovdu

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Son xəbərlər

Brüsseldə qərbi azərbaycanlıların doğma torpaqlarına qayıdış hüququna dair konfrans keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:23

Şəhid Mübariz Şahmurovun nəşinin qalıqları Keşlədə dəfn olunub

Bu gün, 13:14

Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Lətif Şahhüseynovun qalıqları Sumqayıtda dəfn edilib - FOTO

Bu gün, 13:11

Prezident İlham Əliyev İmişlidə “Promalt” MMC-nin arpa emalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:30

Preizdent Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Fırtına Su Sistemləri” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) su filtrlərinin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 12:06

Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Abdulla Quliyev dəfn olunub

Bu gün, 12:02

İlham Əliyev Sabirabadda pambıq emalı zavodunun fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 11:31

Prezident Sabirabad Sənaye Məhəlləsində “Azera Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (MMC) toxum istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 11:30

Dövlət Başçısı Çexiya Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 11:21

İlham Əliyev Sabirabadda aqrokimyəvi vasitələrin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub

Bu gün, 11:06

DİN: 45 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:54

Pakistan İslam Respublikası Senatının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 10:08

Vaxt hələ var! TESS-dən hədiyyə qazanmaq şansınızı qaçırmayın!

Bu gün, 10:06

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Bu gün, 09:58

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4000 dollardan aşağı enib

Bu gün, 09:44

Azərbaycan BMT-nin “Kibercinayətkarlığa qarşı” Konvensiyasını imzalayıb

Bu gün, 09:35

Xocavəndin Qırmızı bazar qəsəbəsi və Sos kəndinə növbəti köç karvanları yola salınıb - FOTO

Bu gün, 09:18

Türkiyədəki zəlzələdə yaralananların sayı açıqlandı

Bu gün, 08:56

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:44

Daxili işlər naziri sıra baxışı keçirib

27 / 10 / 2025, 17:45
Bütün xəbərlər