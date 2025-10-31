Narkotikin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən qazi saxlanılıb
Qazi Qusarda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə etdiyinə görə saxlanılıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Qusar Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı “Volksvagen” markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü, 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı 28 yaşlı Rəfael Fərmanov yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozduğuna görə saxlanılıb.
Müayinə zamanı həmin şəxsin narkotik vasitənin təsiri altında olduğu məlum olub.
R.Fərmanovun barəsində pratokol tərtib olunaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
61