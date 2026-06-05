AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,05 % artaraqq 1,9747 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,3176 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9747
|
100 Rusiya rublu
|
2,3176
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2118
|
1 Belarus rublu
|
0,6223
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1102
|
1 Çexiya kronu
|
0,0816
|
1 Çin yuanı
|
0,2509
|
1 Danimarka kronu
|
0,2642
|
1 Gürcü larisi
|
0,6388
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2830
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1812
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1545
|
1 İsrail şekeli
|
0,5851
|
1 Kanada dolları
|
1,2227
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5022
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3505
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5577
|
1 Moldova leyi
|
0,0986
|
1 Norveç kronu
|
0,1820
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6102
|
1 Polşa zlotası
|
0,4660
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3758
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3231
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3256
|
Türk lirəsi
|
0,0369
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0384
|
Yapon yeni
|
1,0627
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9976
|
Qızıl
|
7557,6220
|
Gümüş
|123,8243
|
Platin
|3209,4215
|
Palladium
|
2219,8175