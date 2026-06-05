 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:14 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,05 % artaraqq 1,9747 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % artaraq 2,3176 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9747

100 Rusiya rublu

2,3176

1 Avstraliya dolları

1,2118

1 Belarus rublu

0,6223

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1102

1 Çexiya kronu

0,0816

1 Çin yuanı

0,2509

1 Danimarka kronu

0,2642

1 Gürcü larisi

0,6388

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2830

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1812

1 İsveçrə frankı

2,1545

1 İsrail şekeli

0,5851

1 Kanada dolları

1,2227

1 Küveyt dinarı

5,5022

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3505

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5577

1 Moldova leyi

0,0986

1 Norveç kronu

0,1820

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6102

1 Polşa zlotası

0,4660

1 Rumıniya leyi

0,3758

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3231

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3256

Türk lirəsi

0,0369

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0384

Yapon yeni

1,0627

Yeni Zelandiya dolları

0,9976

Qızıl

7557,6220

Gümüş

123,8243

Platin

3209,4215

Palladium

2219,8175

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