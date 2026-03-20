 Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər
Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

13:16 - Bu gün
Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

20 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Özbəkistan Respublikasının xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov arasında telefon danışığı baş tutub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı, iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətlərindən irəli gələn əməkdaşlıq məsələləri, habelə Yaxın Şərqdə təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub.

Bölgədə daha da artan gərginlikdən dərin narahatlıq ifadə olunub, hərbi eskalasiyanın yalnız regional təhlükəsizliyi deyil, eyni zamanda qlobal sabitliyi də ciddi şəkildə təhdid etdiyi vurğulanıb. Sabitliyin bərqərar olunması istiqamətində səylərin artırılmasının əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

Nazirlər müqəddəs Ramazan bayramı və Novruz bayramı münasibətilə təbriklərini çatdırıb, xalqlarımız və iki ölkə arasında birliyin və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsini arzulayıblar.

Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

Aktual

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Rəsmi

İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

Siyasət

Fransanın səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edib

Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

Hikmət Hacıyev Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin siyasi direktorları ilə fikir mübadiləsi aparıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov Səudiyyə Ərəbistanına işgüzar səfərə yola düşüb

Zikhlərin müdafiəsinə dair beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİB - FOTO

Sosial şəbəkədə tənqid olunan ATƏT çıxışı: Aqil Ələsgərdən açıqlama – VİDEO

Azərbaycan XİN İrlandiyanın Milli Gününü təbrik edib

Son xəbərlər

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

Bu gün, 18:08

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 17:29

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 17:10

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinə yeni müavin təyin edilib

Bu gün, 16:58

Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir

Bu gün, 16:23

Fransanın səfiri Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 15:50

Bu şəxslər orduda zabit kimi xidmət edə biləcək

Bu gün, 15:11

Novruz bayramında sağlam qidalanma tövsiyələri - VİDEO

Bu gün, 14:54

Yollarda görünüş məsafəsi pisləşəcək

Bu gün, 14:31

Azərbaycan XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Tunisi təbrik edib

Bu gün, 13:59

Paytaxtda kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində bəzi evləri su basıb - VİDEO

Bu gün, 13:39

Azərbaycan və Özbəkistan xarici işlər nazirləri Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə ediblər

Bu gün, 13:16

Azərbaycanda 51,2 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkar olunub

Bu gün, 13:01

Ötən gün Bakıdan bölgələrə daşınan sərnişinlərin sayı rekord həddə olub

Bu gün, 12:37

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev və Şahbaz Şərif Ramazan bayramı münasibətilə bir-birini təbrik edib

Bu gün, 12:14

İrandan Azərbaycana indiyədək 2853 vətəndaşı təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:48

Fürsətləri Baku Electronics-lə bayrama çevirmək vaxtıdır! – VİDEO

Bu gün, 11:30

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

Bu gün, 11:22

Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər