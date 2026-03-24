Goranboyda iki nəfər arasında mübahisə olub
Goranboy rayonunun Dəliməmmədli şəhərində iki nəfər arasında mübahisə olub, ölən var.
1news.az-ın "Report"a istinadən məlumatına görə, 1985-ci il təvəllüdlü Elçin Ağayev və 1994-cü il təvəllüdlü Əli Əliyev arasında dava düşüb. Nəticədə Elçin Ağayev Ə.Əliyevə ciddi xəsarət yetirib.
Sonuncu ağır vəziyyətdə Gəncə şəhər Abbas Səhhət adına Birləşmiş Xəstəxanasına çatdırılsa da, bir neçə gün koma vəziyyətində qaldıqdan sonra ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
