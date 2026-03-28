 Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dolları ötüb
На русском
İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dolları ötüb

10:54 - Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dolları ötüb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 2,99 ABŞ dolları və ya 2,5% artaraq 124,24 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 121,25 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Paylaş:
164

Son xəbərlər

ADSEA: Yağışla bağlı suların çəkilməsi və xətlərə yönləndirilməsi icra olunur

Bu gün, 17:59

Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - Faktiki hava

Bu gün, 17:45

Yaşar Gülər iranlı həmkarına zəng etdi

Bu gün, 17:37

Hərbi qulluqçuların pul təminatı qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 17:28

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

Bu gün, 17:09

Sutkalıq və aylıq yağıntı üzrə rekord göstəricilər yenilənib

Bu gün, 16:41

“Azərişıq”: Sumqayıtda sel suları yarımstansiya və transformator məntəqələrinə dolub

Bu gün, 16:23

İcra başçıları subasma baş verən ərazilərə gəldilər - FOTO

Bu gün, 16:11

Oğuzda ağacların kəsilməsinə görə cinayət işi açılıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan milli qastronomiya komandası beynəlxalq çempionatda bürünc medal qazandı

Bu gün, 15:45

Polis 763 çağırışa reaksiya verib

Bu gün, 15:38

FHN: Xaçmazda evlərə su dolub, köməksiz vəziyyətdə qalan 22 nəfər təxliyə edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:16

AFFA-nın bayrağı altında keçirilən çempionat oyunları təxirə salınıb

Bu gün, 14:58

Bakıda yol çökdü - FOTO

Bu gün, 14:46

Azərbaycanın məktəbəqədər təhsil üzrə nailiyyətləri UNESCO-nun hesabatında işıqlandırılıb

Bu gün, 14:43

ADSEA: Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb

Bu gün, 14:28

Pezeşkiandan region ölkələrinə xəbərdarlıq: Düşmənlərimizin müharibəni sizin ərazinizdən idarə etməyinə imkan verməyin

Bu gün, 14:07

Uitkoff: İlham Əliyev ölkəsini tamamilə yeni istiqamətə yönəldib - VİDEO

Bu gün, 13:54

Sabah da intensiv yağış olacaq - Proqnoz

Bu gün, 13:31

NİİM işıqforlarla bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Bu gün, 13:27
Bütün xəbərlər