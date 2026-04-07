Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

Oksana Orucova15:30 - Bu gün
Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşınının toqquşması nəticəsində maşinist həyatını itirib, 13 sərnişin yaralanıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, qəza ölkənin şimalında yerləşən Pas-de-Kale vilayətində, Betün və Lans şəhərləri arasında səhər saatlarında baş verib.

Pas-de-Kale Prokurorluğunun açıqlamasında bildirilib ki, Dankerk stansiyasından Paris istiqamətinə hərəkət edən yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşınının toqquşması nəticəsində maşinist hadisə yerində ölüb. Qatarın sərnişinlərindən 2-si ağır olmaqla ümumilikdə 13 nəfərin xəsarət aldığı qeyd olunub.

Hadisənin başvermə səbəbi hələlik açıqlanmayıb, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.

Fransanın nəqliyyat naziri Filipp Tabaro sosial şəbəkə platforması X üzərindən verdiyi açıqlamada hadisə yerinə gedəcəyini bildirib.

Rəsmilər qəza səbəbindən Pas-de-Kale vilayətinin daxil olduğu Hauts-de-France bölgəsində dəmir yolu nəqliyyatında fasilələrin yaranacağını açıqlayıb.

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib - FOTO

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Məşhurlara narkotik əməliyyatı: Mustafa Ceceli, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol və Melek Mosso saxlanıldı

İranda general Məcid Hədəm öldürüldü

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

SEPAH-ın briqada generalı Məhəmməd Əli Fətəlizadə öldürülüb

Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək

Bu gün, 17:53

Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı 203 obyektdə monitorinq aparılıb - FOTO

Bu gün, 17:43

Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Bu gün, 17:42

Sumqayıtda Göz Mərkəzinin açılışı olub

Bu gün, 17:23

İqtisadi Şuranın və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının birgə iclası keçirilib

Bu gün, 17:17

Tovuzda 3000 abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 17:14

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:02

İşdən qanunsuz çıxarılmış 44 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirildi

Bu gün, 17:00

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Bu gün, 16:53

Azərbaycanda “Yerin təki haqqında” qanun dəyişib

Bu gün, 16:48

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:38

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

Bu gün, 16:36

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Bu gün, 16:16

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Bu gün, 16:00

Bu tarixlərdə geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:44

Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:30

Birinci sinfə qəbul üzrə ünvanlarla bağlı müraciətlərinin cavablandırılmasının vaxtı uzadılıb

Bu gün, 15:29

Türkiyədə nəhəng narkotik ƏMƏLİYYATI: 529 şübhəli saxlanıldı

Bu gün, 15:12

Bu gün səhnəmizin ilk balerinası Qəmər Almaszadənin anım günüdür

Bu gün, 15:04

Azərbaycanda 3 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər