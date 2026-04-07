Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Oksana Orucova16:00 - Bu gün
Dünyada iqtisadi və enerji böhranı dərinləşir və bu fonda Rusiya enerji resurslarına maraq əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Moskva şəhərində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

O, bildirib ki, Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr qlobal enerji bazarındakı şərtləri dəyişib:

“Alternativ regionlardan enerji resurslarımızı almaq üçün çoxsaylı müraciətlər daxil olur. Dünya getdikcə miqyası genişlənən ciddi iqtisadi və enerji böhranına doğru inamla irəliləyir”.

Onun sözlərinə görə, Rusiya müxtəlif ölkələrlə enerji sahəsində danışıqlar aparır və bu proseslər ölkənin maraqları çərçivəsində davam etdirilir.

Peskov həmçinin Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun (CPC) infrastrukturuna Ukrayna tərəfindən pilotsuz uçuş aparatı ilə həyata keçirilən son hücuma da münasibət bildirib. O vurğulayıb ki, bu cür hücumlar ilk dəfə baş vermir və beynəlxalq əhəmiyyətli boru kəməri dəfələrlə zərər görüb.

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib - FOTO

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

İran ABŞ-yə məxsus daha bir F-35 qırıcısını vurduğunu açıqladı – FOTO

Tramp: NATO heç vaxt məndə inam yaratmayıb

Makron: Hörmüz boğazını açmaq üçün hərbi müdaxilə real deyil

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Ərdoğan: Terrorçular məqsədlərinə çata bilməyəcək

Bu gün, 17:53

Pestisid və aqrokimyəvi maddələrin dövriyyəsi ilə bağlı 203 obyektdə monitorinq aparılıb - FOTO

Bu gün, 17:43

Eşqi Bağırov yeni müdir müavinləri təyin etdi

Bu gün, 17:42

Sumqayıtda Göz Mərkəzinin açılışı olub

Bu gün, 17:23

İqtisadi Şuranın və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının birgə iclası keçirilib

Bu gün, 17:17

Tovuzda 3000 abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 17:14

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:02

İşdən qanunsuz çıxarılmış 44 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirildi

Bu gün, 17:00

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Bu gün, 16:53

Azərbaycanda “Yerin təki haqqında” qanun dəyişib

Bu gün, 16:48

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

Bu gün, 16:38

Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı artıb

Bu gün, 16:36

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Bu gün, 16:16

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Bu gün, 16:00

Bu tarixlərdə geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 15:44

Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 15:30

Birinci sinfə qəbul üzrə ünvanlarla bağlı müraciətlərinin cavablandırılmasının vaxtı uzadılıb

Bu gün, 15:29

Türkiyədə nəhəng narkotik ƏMƏLİYYATI: 529 şübhəli saxlanıldı

Bu gün, 15:12

Bu gün səhnəmizin ilk balerinası Qəmər Almaszadənin anım günüdür

Bu gün, 15:04

Azərbaycanda 3 ayda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 8 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər