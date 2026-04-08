 ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər

First News Media08:25 - Bu gün
ABŞ prezidenti Donald Tramp aprelin 7-də axşam saatlarında İranla iki həftəlik atəşkəs elan edib — bu, öz ultimatumunun bitməsinə iki saatdan az qalmış baş verib.

Həmin gün səhər o, Tehran Ormuz boğazını açmasa, “bütöv bir sivilizasiyanın bu gecə öləcəyi” barədə xəbərdarlıq etmişdi.

Bu necə baş verdi

Əsas rolu Pakistan oynayıb. Məhz Pakistanın baş naziri Şehbaz Şərifin və feldmarşal Asim Munirin xahişi ilə Tramp zərbələri dayandırmağa razılaşıb.

Şərif razılaşmanın əldə olunduğunu elan edərək, bunu hər iki tərəfin “möhtəşəm müdrikliyi”nin nəticəsi adlandırıb və ABŞ və İran nümayəndə heyətlərini aprelin 10-da İslamabadda danışıqları davam etdirmək üçün dəvət edib.

Öz növbəsində, İranın xarici işlər naziri Seyid Abbas Araqçi ölkənin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası adından rəsmi bəyanat dərc edib. Bəyanatda deyilir ki, əgər İrana qarşı hücumlar dayandırılarsa, İran silahlı qüvvələri müdafiə əməliyyatlarını dayandıracaq. Bundan əlavə, iki həftə ərzində Ormuz boğazı vasitəsilə gəmilərin təhlükəsiz keçidi İran hərbçiləri ilə koordinasiya şərtilə təmin ediləcək.

Şərtlər və fikir ayrılıqları

Tramp boğazın “tam, dərhal və təhlükəsiz” şəkildə açılmasında israr edib. İranın “texniki məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla” keçid formulası Vaşinqtonun tələblərini tam şəkildə ödəyib-ödəmədiyi sualını açıq qoyur.

İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası xüsusilə vurğulayıb ki, atəşkəs müharibənin bitməsi demək deyil. “Əllərimiz hələ də tətiqdədir”, — bəyanatda qeyd olunub.

İran tərəfi həmçinin 10 bəndlik planının xülasəsini qismən açıqlayıb.

Açıqlanan bəndlərdən belə nəticə çıxır ki, Tehran Ormuz boğazı üzərində nəzarəti, “Müqavimət Oxu”na qarşı müharibənin dayandırılmasını, Amerika qoşunlarının bölgədən çıxarılmasını, hərbi ziyan üçün tam kompensasiya ödənilməsini, həmçinin ABŞ, BMT Təhlükəsizlik Şurası və MAQATE tərəfindən bütün sanksiyaların ləğvini və İran aktivlərinin xaricdə dondurulmasının dayandırılmasını tələb edir.

Qeyd olunmalıdır ki, planda ölkənin nüvə proqramı ilə bağlı heç bir öhdəlik yoxdur. Sənədin tam mətni rəsmi olaraq dərc edilməyib.

İsrailin mövqeyi

İsrail Trampın İrana zərbələri dayandırma qərarını dəstəkləyib, lakin baş nazir Netanyahunun sözlərinə görə, atəşkəs Livana şamil edilmir və burada İsrail “Hizbullah”a qarşı əməliyyatları davam etdirir.

Bazarların reaksiyası

Neft fyuçersləri təxminən 8% ucuzlaşaraq 117 dollardan 103 dollara düşüb. S&P 500 fyuçersləri 1,6%-dən çox, Nasdaq 1,8%, Dow Jones fyuçersləri isə 700 punktdan çox artıb.

Bundan sonra nə olacaq

Axios-un mənbələrinə görə, aprelin 10-da İslamabadda keçiriləcək danışıqlarda Amerika nümayəndə heyətinə, ehtimal ki, vitse-prezident Cey Di Vens başçılıq edəcək. İranın Milli Təhlükəsizlik Şurası danışıqlar uğurlu olarsa, atəşkəsin iki həftədən artıq uzadılmasının mümkünlüyünü qəbul edib.

ABŞ, İsrail və İran arasında müharibə 2026-cı il fevralın 28-dən davam edir.

Paylaş:
168

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstanın xarici işlər və nəqliyyat nazirlərini qəbul edib - FOTO

Siyasət

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayır

Cəmiyyət

Ağdaban faciəsindən 34 il ötür

Dünya

ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər

Dünya

ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər

Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

ABŞ İranın Xarq adasına zərbələr endirib

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Makron: Hörmüz boğazını açmaq üçün hərbi müdaxilə real deyil

Rusiya humanitar köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Filippinlərdə yük təyyarəsi qəzaya uğrayıb: Ölənlər var

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

Son xəbərlər

İlham Əliyev Qazaxıstanın xarici işlər və nəqliyyat nazirlərini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:34

Tarixdə bu gün – 8 aprel nə günüdür?

Bu gün, 11:26

Yanvar-mart aylarında 4100-dən çox şəxs evlərində sosial xidmətlə təmin edilib

Bu gün, 11:20

Azərbaycan XİN ABŞ və İran arasında elan edilmiş atəşkəsi alqışlayır

Bu gün, 11:11

Övladının dəfnini canlı yayan atanın dərdi nədir? - VİDEO

Bu gün, 11:02

İrandan Azərbaycana indiyədək 3379 nəfər təxliyə edilib

Bu gün, 10:54

Opera və Balet Teatrının direktoru Mədəniyyət Nazirliyinə çağırılıb

Bu gün, 10:50

“Subway” Azərbaycan bazarına daxil olur - FOTO

Bu gün, 10:22

İnam Kərimov Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokuroru ilə görüş keçirdi

Bu gün, 10:21

Litvanın Baş naziri Azərbaycana gəlir

Bu gün, 10:15

AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfəyədək artıb

Bu gün, 10:09

Şirvanda kütləvi zəhərlənmə olub

Bu gün, 09:55

Azərbaycan nefti 1 dollar ucuzlaşdı

Bu gün, 09:35

Qobustanda 9 yaşlı uşaq gölməçəyə düşərək ölüb

Bu gün, 09:27

Ağdaban faciəsindən 34 il ötür

Bu gün, 09:22

Sulutəpə və Xocahəsən qəsəbələrində qaz olmayacaq

Bu gün, 09:18

AMB 8 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Bakının tıxac olan yolları - SİYAHI

Bu gün, 09:09

FHN gözlənilən küləkli havaya görə əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 09:08

ABŞ və İran atəşkəs barədə razılığa gəldilər: bölgədə müharibə başa çata bilər

Bu gün, 08:25
Bütün xəbərlər