 Netanyahu İspaniyanı Qəzza üzrə koordinasiya mərkəzindən kənarlaşdırdı, Madridi 'düşmənçilik'də ittiham etdi
Netanyahu İspaniyanı Qəzza üzrə koordinasiya mərkəzindən kənarlaşdırdı, Madridi 'düşmənçilik'də ittiham etdi

First News Media10:45 - Bu gün
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İspaniyanı İsrailə qarşı 'diplomatik müharibə' aparmaqda ittiham edib və Madridi Qəzzada atəşkəs rejiminə nəzarət edən koordinasiya mərkəzində iştirakdan kənarlaşdırıb. Bu barədə Al Jazeera məlumat verib.

Cümə günü X platformasında dərc olunmuş video müraciətində Netanyahu bildirib ki, İsrail 'bizi hücum edənlər qarşısında susmayacaq'.

'İspaniya bizim qəhrəmanlarımızı - dünyanın ən mənəvi ordusu olan İDF əsgərlərini rüsvay etdi. Buna görə də bu gün mən İspaniya nümayəndələrini Kiryat-Qatdakı koordinasiya mərkəzindən çıxarmaq barədə göstəriş verdim, çünki İspaniya dəfələrlə İsrailə qarşı müqavimət yolunu seçib', - deyə o qeyd edib.

İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar da İspaniya Baş naziri Pedro Sançesi sərt tənqid edərək, onun hökumətini İsrailə və onun ordusuna 'qan ləkəsi' atmaqda ittiham edib.

'Sançes rəhbərliyi altında İspaniyanın obsesif anti-İsrail qərəzi o qədər aşkarıdır ki, o, ABŞ prezidentinin sülh planının həyata keçirilməsində və bu çərçivədə fəaliyyət göstərən mərkəzdə konstruktiv rol oynamaq qabiliyyətini tamamilə itirib', - deyə o X platformasında yazıb.

İki ölkə arasında münasibətlər bir neçə ildir ki, pisləşir. 2024-cü ildə İspaniya Fələstin dövlətini tanıyıb, Sançesin sol-mərkəzçi hökuməti isə İsrailin işğal olunmuş ərazilərdəki siyasətinə qarşı ardıcıl çıxış edib. Bundan əlavə, Madrid 28 fevralda başlayan Amerika-İsrail-İran müharibəsinə qarşı çıxıb və bu müharibədə iştirak edən Amerika təyyarələri üçün İspaniya hava məkanını bağlayıb.

Vətəndaş-hərbi koordinasiya mərkəzi (CMCC) - Qəzzada müharibəni dayandırmaq üçün Donald Trampın 20 bəndlik planı çərçivəsində yaradılmış Amerika bazasıdır - atəşkəs rejiminə nəzarət etmək və anklava humanitar yardımın çatdırılmasını asanlaşdırmaqdan məsuldur. ABŞ bu mərkəzi oktyabr ayında müxtəlif ölkələrin hərbçiləri və diplomatlarının İsrail və ABŞ ilə birgə Qəzzadakı təhlükəsizlik və humanitar vəziyyət məsələləri üzrə birgə işləməsi üçün platforma kimi yaradıb.

Atəşkəs rejiminə baxmayaraq, İsrail Qəzzaya demək olar ki, hər gün zərbələr endirməyə davam edir, həyati vacib yardım tədarükünə qoyulan məhdudiyyətlər isə qalmaqdadır.

Al Jazeera materialları əsasında

