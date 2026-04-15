Pezeşkian: İran qeyri-sabitliyə can atmır, konstruktiv dialoqa sadiqdir
İranı təslim olmağa məcbur etmək cəhdləri iflasa məhkumdur.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Tehranda Təcili Yardım Mərkəzində deyib.
O bildirib ki, İran müharibə və qeyri-sabitlik axtarmır, Tehran hər zaman müxtəlif ölkələrlə dialoqa və konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətə sadiqdir: "Lakin iradəsini zorla qəbul etdirmək və ya ölkəni təslim olmağa məcbur etmək cəhdləri iflasa məhkumdur. İran xalqı belə yanaşmanı əsla qəbul etməyəcək!”
İran Prezidenti beynəlxalq sistemdəki ikili standartları tənqid edib. O qeyd edib ki, başqa ölkələrə qarşı hərbi əməliyyatlar dünyanın qəbul etdiyi prinsiplərə ziddir.
Pezeşkian "düşmənlər qarşısında həmrəyliyin gücləndirilməsinə” çağırış edib.