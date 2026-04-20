Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

15:35 - Bu gün
Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Moskva vilayətində yerləşən Mıtişi şəhərində baş verən faciə nəticəsində gənc ailə həyatını itirib.

1news.az ajans.az-a istinadla xəbər verir ki, Mıtişi "Fest” Teatrının 28 yaşlı aktyoru Vladislav Benqraf və həmin teatrın makiyaj şöbəsinin 23 yaşlı rəhbəri, onun həyat yoldaşı Yevgeniya mənzillərində baş verən qanlı münaqişə zamanı ölüblər.

Moskva Vilayət Prokurorluğunun məlumatına görə, hadisə aprelin 19-na keçən gecə baş verib. İlkin məlumata əsasən, mübahisə qadının boşanmaq üçün ərizə vermək niyyəti səbəbindən yaranıb.

Sözlü münaqişə qısa müddətdə bıçaqlı davaya çevrilib. Bildirilir ki, kişi həyat yoldaşının boyun və sinə nahiyəsinə bir neçə zərbə endirib. İstintaqın versiyasına görə, qadın özünü müdafiə etmək üçün bıçaq götürüb. Nəticədə hər iki tərəf ağır yaralanıb və təcili yardım gələnə qədər hadisə yerində ölüb.

Qonşular mənzildən gələn səs-küy və qışqırıqları eşitdikdən sonra hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat veriblər.

Cütlüyə yaxın şəxslərin sözlərinə görə, onların münasibətləri uzun müddətdir gərgin olub. İddia edilir ki, qadın ərinin davranışlarına görə ciddi emosional stress yaşayırdı. Münaqişələr tez-tez təkrarlanır, lakin sonradan barışıq baş verirdi. Son vaxtlar isə qadının ayrılmaq qərarı verdiyi bildirilir.

Məlumata görə, hadisədən bir gün əvvəl Yevgeniya dostlarının məclisində olub. Həmin gün Vladislav isə müvəqqəti qaldığı qayınanasının evindən çıxaraq əvvəlcə teatra, daha sonra dostları ilə görüşə gedib. Sonradan isə faciənin baş verdiyi Mıtişidəki mənzilə yollanıb.

Hər iki şəxs "Fest” Teatrı ilə bağlı olub. Vladislav Benqraf müxtəlif tamaşalarda, o cümlədən "Sirano de Berjerak” və "Mafioso” səhnə əsərlərində çıxış edib. Yevgeniya isə qrim şöbəsinə rəhbərlik etməklə yanaşı, teatr truppasında da fəaliyyət göstərib.

Aktual

Rəsmi

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Rəsmi

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Siyasət

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Cəmiyyət

Azərbaycanda 15 yaşlı yeniyetmə uşaq dünyaya gətirdi, cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB

Dünya

Orban Macarıstan XİN-ə rəhbərlik edəcək

Moskva məhkəməsi “Roblox” şirkətini cərimələdi

Türkiyədə əməliyyatlar nəticəsində 90 nəfər saxlanıldı

Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ-də işsizlik müavinətinə müraciətlər gözləntilərdən aşağı olub

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Tramp: ABŞ hazırda dünyanın ən möhtəşəm ölkəsidir

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Son xəbərlər

Naxçıvanda bir sıra çaylardan sel keçib

Bu gün, 17:55

Orban Macarıstan XİN-ə rəhbərlik edəcək

Bu gün, 17:41

Prezident bir sıra qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqları ilə bağlı fərman imzalayıb

Bu gün, 17:37

Dövlət Gömrük Komitəsinə yeni səlahiyyət verildi

Bu gün, 17:33

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 17:28

Pensiya kapitalından vaxtından əvvəl istifadə edilə bilər - Yalnız bu halda

Bu gün, 17:20

Rusiyadan idxal olunan bitki tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 17:09

Moskva məhkəməsi “Roblox” şirkətini cərimələdi

Bu gün, 17:01

Türkiyədə əməliyyatlar nəticəsində 90 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 16:43

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

Bu gün, 16:29

Ceyhun Bayramov Banqkokda Şri-Lanka naziri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 16:20

Paytaxtda avtobus sürücüsü sükan arxasında vəfat edib

Bu gün, 16:17

Azərbaycanla Tailand arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 16:11

​Bakının bu ərazisində evlər kəskin ucuzlaşdı

Bu gün, 16:04

9-cu siniflər üçün bu tarixdə buraxılış imtahanı keçiriləcək

Bu gün, 16:02

Paytaxtda 100 min bina sökülür?

Bu gün, 15:55

Tanınmış aktyor və həyat yoldaşı bir-birini öldürdü

Bu gün, 15:35

Belçika və Niderland səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar

Bu gün, 15:35

BDU-nun elmi işçisi Həsənbəy Arazov vəfat edib

Bu gün, 15:26

Oğuzda qanunsuz ağac kəsən 3 nəfər saxlanıldı

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər