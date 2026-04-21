Qafqazda ilk dəfə Bakıda: Bu ərazidə metro xəttinin altından avtomobil yolu keçəcək - VİDEO
1news.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV-yə açıqlamasında İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı deyib.
"Metronun Ulduz, Koroğlu stansiyalarının yaxınlığında böyük bir qovşaq yaranır, gərginlik aradan qalxır. Mən monitorinq-qiymətləndirmədə özüm də baxmışam, həmin ərazidə inşa olan avtomobil yolu həm Azərbaycanda, həm də Qafqazda ilkdir ki, metro xəttinin altından avtomobil yolu keçir. Eyni zamanda həmin piyada tuneli də inşa olunur".
