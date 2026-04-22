 Metropolitendə baş verən texniki insidentlə bağlı avtobusların sayı artırılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Metropolitendə baş verən texniki insidentlə bağlı avtobusların sayı artırılıb

16:50 - Bu gün
Metropolitendə baş verən texniki insidentlə bağlı avtobusların sayı artırılıb

Aprelin 21-də Bakı Metropolitenində yaranan texniki insident səbəbindən Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilib.

AYNA-dan 1news.az-a verilən məlumata görə, agentlik tərəfindən daşıyıcılara xətlərə əlavə nəqliyyat vasitələrinin buraxılması ilə bağlı tapşırıq verilib. Bu çərçivədə metro xətləri üzrə fəaliyyət göstərən bütün şəhərdaxili marşrutlara əlavə avtobuslar cəlb olunub.

Sərnişin axınının tənzimlənməsi məqsədilə metro üzrə daşımaları əvəz edə biləcək marşrutlar üzrə avtobusların sayı artırılır ki, bu da gözləmə intervalının azalmasına, sərnişinlərin daha rahat və vaxtında mənzil başına çatmasına imkan yaradır.

Bu səbəbdən xüsusilə sərnişin sıxlığının müşahidə olunduğu metronun “Elmlər Akademiyası”, "Nizami", “28 May”, "Gənclik", “20 Yanvar”, “Nəriman Nərimanov”, “Koroğlu", “Qara Qarayev”, “Neftçilər”, “Əhmədli” stansiyaları və şəhərin digər əsas istiqamətləri üzrə marşrutlara əlavə avtobusların cəlb olunması davam etdirilir.

Paylaş:
142

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan və Latviya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Mövqe

“Ədalət uğrunda mübarizə aparıram” – Yasamaldakı yanğın faciəsində həlak olan qızın atası cavab tələb edir – MÜSAHİBƏ

Rəsmi

İlham Əliyev və Edqars Rinkeviçsin iştirakı ilə Azərbaycan-Latviya biznes-forumu keçirilib - FOTO

Rəsmi

Latviya Prezidentinin şərəfinə rəsmi lanç verilib

İqtisadiyyat

Metropolitendə baş verən texniki insidentlə bağlı avtobusların sayı artırılıb

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

