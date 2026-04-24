“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

First News Media16:00 - Bu gün
“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

23 aprel tarixində Avropa İttifaqı Şurası Rusiyaya qarşı 20-ci məhdudlaşdırıcı tədbirlər paketini rəsmi olaraq qəbul edib.

Digər tədbirlərlə yanaşı, paket üçüncü ölkələrdə — Qırğızıstan, Laos və Azərbaycan ərazisində yerləşən dörd maliyyə qurumuna qarşı tranzaksiya qadağasını nəzərdə tutur. Bu siyahıda yeganə Azərbaycan bankı olaraq “Yelo Bank” ASC yer alıb.

Avropa İttifaqı Şurası üçüncü ölkələrdəki maliyyə qurumlarının siyahıya daxil edilməsinin əsasını Aİ sanksiya rejiminin dolanılması və ya Rusiya Mərkəzi Bankı tərəfindən SWIFT-ə alternativ kimi yaradılmış Maliyyə Mesajlarının Ötürülməsi Sisteminə (SPFS) qoşulma ilə izah edib.

Paketin qəbulu əvvəlcə 24 fevral — Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsinin dördüncü ildönümünə təsadüf etməli idi, lakin qərar Macarıstan və Slovakiya tərəfindən “Dostluq boru kəməri” ilə neft tranziti ilə bağlı mübahisə səbəbindən bloklanmışdı. 23 aprel tarixində hər iki ölkəyə neft tədarükünün bərpa olunmasından sonra Avropa İttifaqı Şurası paketi qəbul edib.

Maliyyə tədbirlərindən əlavə, paket 20 Rusiya bankına qarşı tranzaksiya qadağasını, Rusiyanın “kölgə donanması”na aid 46 əlavə gəminin qara siyahıya salınmasını, “Bashneft”, “Slavneft” və yeddi Rusiya neft emalı zavoduna qarşı sanksiyaları, Rusiya buzqıranlarına və LNG tankerilərinə xidmət göstərilməsinə məhdudiyyətləri, həmçinin ilk dəfə olaraq Aİ-nin sanksiyalardan yayınmaya qarşı alətinin Qırğızıstana kompüter, rəqəmsal maşınlar və radio avadanlıqlarının ixracı ilə bağlı tətbiqini nəzərdə tutur.

Hüquqi aktların yekun mətni yaxın vaxtlarda Avropa İttifaqının Rəsmi Jurnalında dərc olunacaq.

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

