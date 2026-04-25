“Azeri Light”ın qiyməti 114 dollara yaxınlaşır

Qafar Ağayev11:24 - Bu gün
"Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,95 ABŞ dollar artıb.

1news.az xəbər verir ki, Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,95 ABŞ dolları və ya 1,74 % artaraq 113,97 ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb.

Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Azərbaycanda taksidən istifadə edənlərin sayı artıb

Yelo Bank Aİ sanksiyaları ilə bağlı danışdı

“Yelo Bank” Avropa İttifaqının sanksiyalarına düşdü

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Səyahət xidmətlərində yeni mərhələ: “SABRE” və ABB əməkdaşlığı - FOTO

Azərbaycana məxsus 5 gəmi Avropa İttifaqının sanksiya siyahısından çıxarılıb

Yelo Bank Aİ sanksiyaları ilə bağlı danışdı

Laçın kanat yolunun inşası 2026-cı ilin sonunadək tamamlanacaq - VİDEO

Güclü külək toy çadırını uçurub

Bu gün, 18:07

5 Azərbaycan sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

Bu gün, 17:46

İran–ABŞ gərginliyi: Hörmüzdən keçən gəmilərin sayı 5-ə düşdü

Bu gün, 17:27

WUF13 ərəfəsində Azərbaycanın bir sıra şəhərlərində silsilə tədbirlər təşkil olunacaq

Bu gün, 17:06

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun xatirəsi anılıb

Bu gün, 16:41

Azərbaycanın bir qrup QHT nümayəndəsi Nyu-York merinə açıq məktub yazıb

Bu gün, 16:16

“Neftçi” və “Qarabağ”dan azarkeşlərinə müraciət

Bu gün, 16:11

Azərbaycanla Ukrayna arasında 6 sənəd imzalanıb

Bu gün, 15:56

Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:51

“Neftçi” - “Qarabağ” matçına 6000 ədəd bilet satılıb

Bu gün, 15:41

Türkiyədə məktəblərdə yeni mərhələ: riskli təhsil ocaqlarına polis əməkdaşları cəlb olunacaq

Bu gün, 15:37

Milli Qəhrəman Albert Aqarunovun doğum günüdür

Bu gün, 15:27

Gələn həftənin ilk iki günü intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:17

Tərtərdə maye qazdoldurma məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 15:03

Azərbaycan XİN rəsmisindən Nyu-York merinin qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı bəyanatına REAKSİYA

Bu gün, 14:44

Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərik

Bu gün, 14:25

Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

Bu gün, 14:20

Volodimir Zelenski ölkəsinə yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Bu gün, 14:06

Prezident: SOCAR Ukraynada uzun illərdir ki, uğurla fəaliyyət göstərir

Bu gün, 13:52

DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində yeni tamaşanın premyerası olub

Bu gün, 13:47
