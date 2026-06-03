 ABŞ-də bankda soyğun: çoxsaylı insan girov götürüldü | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

ABŞ-də bankda soyğun: çoxsaylı insan girov götürüldü

Oksana Orucova10:33 - Bu gün
ABŞ-də bankda soyğun: çoxsaylı insan girov götürüldü

ABŞ-nin Beykrsfild şəhərində yerləşən "Chase Bank" filialında bomba hədəsi ilə çoxsaylı insanı girov götürən şəxs ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında danışıqlar davam edir.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Beykrsfild Polis Şöbəsi tərəfindən verilən məlumata görə, hadisə çərşənbə axşamı yerli vaxtla saat 14:00 radələrində bankla bağlı daxil olan bomba xəbərdarlığından sonra başlayıb. Hadisə yerinə çatan polis əməkdaşları bir nəfərin özünü bank binasına kilidlədiyini və içəridə çoxlu sayda vətəndaşın olduğunu müəyyən ediblər.

Polis çavuşu Erik Keledon bildirib ki, aparılan danışıqlar nəticəsində girovlardan biri azad edilib. Onun sözlərinə görə, bankda qalan girovların sağlamlıq vəziyyəti qənaətbəxşdir.

Hadisədən sonra təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, bankın yaxınlığındakı bələdiyyə binası və polis idarəsi də daxil olmaqla ətrafdakı binalar təxliyə olunub. Eyni zamanda bəzi yollar müvəqqəti olaraq nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb.

Əraziyə çoxsaylı polis qüvvələri, xüsusi təyinatlı taktiki bölmələr və təcili tibbi yardım briqadaları əməkdaşları cəlb edilib. Polis idarəsinin böhran danışıqları qrupu şübhəli şəxslə telefon vasitəsilə əlaqəni davam etdirir.

Hadisə yerində yaralıların operativ qiymətləndirilməsi üçün xüsusi təcili yardım çadırları qurulub. Yerli hakimiyyət orqanları vəziyyətin hələ də təhlükəli olduğunu vurğulayaraq sakinləri ərazidən uzaq durmağa çağırıb.

Şəhər meri Karen Qoh isə açıqlamasında hüquq-mühafizə orqanlarının işini təhlükəsiz şəkildə davam etdirə bilməsi üçün ictimaiyyəti hadisə yerindən uzaq qalmağa çağırıb.

Paylaş:
122

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev Mərkəzi Bankın yeni binasının açılışında iştirak edib - FOTO

Dünya

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Cəmiyyət

Federasiya rəhbəri Bakıdan Hindistanın repressiya siyasəti ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etdi

Dünya

Alimlərdən xəbərdarlıq: Rekord istilər gözlənilir

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Kahramanmaraşda 4.4 maqnitudalı zəlzələ olub

Hindistanda restoranda yanğın: Xeyli sayda ölən var

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Nigeriyanın Borno ştatında vəba epidemiyasından ölənlərin sayı 37-yə çatıb

Tramp: İran saziş imzalamaq istəyir

Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi 500-1000 metrədək məhdudlaşacaq

Dünyanın ən bahalı ölkəsinin adı açıqlandı

Son xəbərlər

İspaniyanın nüfuzlu IE Universiteti Azərbaycanda, PAŞA Holding və SOCAR-ın dəstəyi ilə “Global MBA” proqramına qəbul elan edir

Bu gün, 18:51

AMB ödəniş kartlarının təhlükəsizliyinə dair məcburi standartlar tətbiq edəcək

Bu gün, 17:53

AFFA-dan “Turan Tovuz”un Konfrans Liqasından kənarlaşdırılması ilə bağlı daha bir AÇIQLAMA

Bu gün, 17:36

“Gənc xilasedici və yanğınsöndürən” XIII Ümumrespublika yarışlarının zona birinciliyi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 17:35

Daha bir qrup ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

Bu gün, 17:34

Nəsimi rayonunda quldurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:11

Azərbaycan dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən 6 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:06

Roma Papası İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 16:50

Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib - FOTO

Bu gün, 16:39

Şimşək çaxacaq, intensiv yağıntılar olacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:15

Alimlərdən xəbərdarlıq: Rekord istilər gözlənilir

Bu gün, 16:04

Yasamalda “CHANGAN” yanıb

Bu gün, 15:40

Şara Bullet: “Azərbaycanlı azarkeşlərinin məni dəstəkləyəcəklərinə əminəm”

Bu gün, 15:16

Tramp: Möctəba Xamenei ilə görüşmək istərdim

Bu gün, 15:13

Kahramanmaraşda 4.4 maqnitudalı zəlzələ olub

Bu gün, 15:10

AFFA: “Turan Tovuz” UEFA Konfrans Liqasından kənarlaşdırılıb

Bu gün, 14:55

Salyanda keçmiş məhkumda 5 kq narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 14:53

Bu gündən bəzi məktəblərdə I sinfə sərbəst qəbul başlayır

Bu gün, 14:32

Hindistanda restoranda yanğın: Xeyli sayda ölən var

Bu gün, 14:27

Kanada Siqh Federasiyasının üzvü: Bakı Təşəbbüs Qrupu beynəlxalq dialoqun genişlənməsində rol oynayır

Bu gün, 14:24
Bütün xəbərlər