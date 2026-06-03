Pakistanda güclü külək və toz fırtınası can aldı
Pakistanın Pəncab əyalətinin cənub bölgələrində baş verən güclü külək və toz fırtınaları insan tələfatına və ciddi maddi ziyana yol açıb.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Alipur Tehsil" bölgəsində fırtına nəticəsində 46 evdə yanğın baş verib. Hadisələr zamanı 5 nəfər xəsarət alıb.
Racanpur rayonunda isə fırtınanın yaratdığı qəzalar nəticəsində 1 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər yaralanıb.
Təbii fəlakət nəticəsində 115 baş təsərrüfat heyvanı tələf olub, həmçinin 64 ton buğda yanğınlar səbəbindən yararsız hala düşüb.
Pəncab Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi hadisədən zərər çəkən ailələrə maliyyə yardımının göstərilməsinə başlanıldığını açıqlayıb.
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