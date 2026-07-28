Sabah Bakıdakı 5 məktəbə tədrisi digər dildə aparılan bölmələr üzrə sərbəst qəbul başlayır
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst (prioritetsiz) qəbul aparılacaq.
Bu barədə 1news.az-a BŞTİ-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iyulun 29-u saat 11:00-dan etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə uşaqların I sinfə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst (prioritetsiz) qəbul aparılacaq.
Qeyd edilən tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq.
Müvafiq ümumi təhsil müəssisələrinin siyahısı:
Bakı şəhəri Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi
Bakı şəhəri Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli məktəb-lisey
Bakı şəhəri "Zəngi" liseyi
Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb-lisey kompleksi
Bakı şəhəri 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksi