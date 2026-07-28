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Cəmiyyət

Biləsuvarda sürücü sükan arxasında dünyasını dəyişdi

First News Media09:40 - Bu gün
Biləsuvarda sürücü sükan arxasında dünyasını dəyişdi

Biləsuvar rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

1news.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Aşağı Cürəli kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata əsasən, 1960-cı il təvəllüdlü Əlizadə Əliyevin idarə etdiyi "Niva" markalı avtomobil hərəkətdə olarkən nəzarətdən çıxaraq su kollektoruna aşıb.

Məlumata görə, sürücünün sükan arxasında olarkən ürəktutması keçirməsi nəticəsində həyatını itirdiyi ehtimal edilir.

Baş vermiş hadisənin bütün təfərrüatlarının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırma aparılır.

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