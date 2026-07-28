 “TikTok”da dinə qarşı çıxışları ilə tanınan “Çevik” həbs olundu | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“TikTok”da dinə qarşı çıxışları ilə tanınan “Çevik” həbs olundu

09:30 - Bu gün
“TikTok”da dinə qarşı çıxışları ilə tanınan “Çevik” həbs olundu

Sosial şəbəkələrdə cəmiyyətə qarşı hörmətsizlik, mənəvi dəyərlərə uyğun olmayan qeyri-etik davranışlar və yayımlar edən daha bir tiktoker həbs edilib.

1news.az "Unikal"a istinadla xəbər verir ki, "TikTok"da "Çevik" ləqəbi ilə tanınan Məqsəd Məcid oğlu Bağırov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

O, sosial media vasitəsi ilə dinə qarşı çıxışlar etməsi ilə tanınır.

Qəbələ Rayon Polis İdarəsi tərəfindən tiktoker barəsində protokol tərtib edilib və ona qarşı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510.2-ci (internet informasiya ehtiyatında və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində kütləvi nümayiş etdirildiyi halda ictimai mənəviyyatı təhqir edən, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərin edilməsinə, yəni əxlaqsız ifadələrin səsləndirilməsinə və ya belə məzmun təəssüratı yaradan jestlərin edilməsinə, yaxud insan bədəninin hissələrinin əxlaq normalarına və milli-mənəvi dəyərlərə zidd formada göstərilməsi) maddəsi ilə ittiham irəli sürülərək məhkəməyə göndərilib.

Məhkəmənin qərarına əsasən Məqsəd Bağırov 10 sutkalıq həbs edilib.

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